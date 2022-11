Votre abondance de viandes et friandises de Thanksgiving Tidday

Viandes de Thanksgiving !

De retour à nouveau avec notre portion annuelle de viandes et friandises de Thanksgiving au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Porsha Williams se marier Simon Guobadia dans de multiples cérémonies, Keyshia Cole ramenant son écart emblématique, Nia Long passer du fiancé Imé Udokale scandale de la tricherie, Blair Underwood épousant son ami de 41 ans, jerry jones aborder la photo virale du rassemblement de déségrégation des années 1950et beaucoup plus.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Draya Michèle la faisant revenir dans la série après avoir parlé de son abdominoplastie inversée pour «enlever la peau lâche» de son ventre musclé.

Vous vous souviendrez peut-être que le PDG de Mint Swim est resté ferme contre les rumeurs de chirurgie plastique en 2019.

Pour l’enregistrement. Je n’ai jamais eu de lipoaspiration, de courbe en S, de transfert de graisse et de lifting brésilien des fesses…. pour toute confusion là-bas. Il n’y a pas un médecin là-bas qui peut s’attribuer le mérite de quoi que ce soit sur moi, sauf ces seins et c’est la chirurgie plastique du Dr David Kim BEVERLY HILLS. — Draya Michele (@drayamichele) 18 novembre 2019

Avance rapide jusqu’à cette semaine où elle a partagé qu’elle avait subi une abdominoplastie inversée effectuée par Dr Edward Chamata qui a également taquiné la métamorphose de la chirurgie plastique de Draya révélée dans un post IG.

Dans une série de messages sur son InstaStory, elle a admis que la peau lâche la rendait peu sûre dans certaines tenues et avait l’impression que la peau cachait ses abdominaux.

“Ma peau lâche s’est principalement manifestée lorsque je portais des vêtements serrés autour de ma taille, comme des vêtements d’entraînement”, a écrit Draya dans son histoire. “J’en avais marre d’étirer mon torse sur les photos. Et j’étais plus fatigué que mes abdominaux ne se montrent pas à cause de la peau lâche. “Certains d’entre vous verront la vidéo et penseront que je n’en avais pas besoin”, a ajouté Draya. “Mais je n’étais vraiment pas sûr de la peau lâche et la façon dont mon nombril s’affaissait était triste.”

Blog de chirurgien populaire @Surgeonmade_Curves récapitulé la procédure de Draya sur leur page.

Chirurgie ou non, nous pouvons tous convenir que Draya est une BADDIE.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Bérénice Burgos fournir de la chaleur avec L’amour de l’Inde et Minou chinois nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Kayla-Nicole, Rackz moelleuxet Watts miracles alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.