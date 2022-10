Votons tous – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Veuillez prévoir de voter lors de cette élection. Peu importe pour qui vous votez, il est important que vous et tous les citoyens américains votez. Inscrivez-vous en ligne ou en personne, puis votez au plus tard le 8 novembre. Amenez un voisin ou un parent, en particulier les nouveaux électeurs de 18 ans. Nous renforçons notre démocratie en votant.

Notre démocratie est attaquée par des “négationnistes électoraux” qui veulent saper notre confiance dans le vote et la démocratie. Plus de 60 affaires judiciaires ont été introduites pour contester les élections de 2020. Un par un, les juges ont annulé ou rejeté des affaires faute de preuves de fraude ou de théories du complot idiotes. Puis un candidat vaincu a encouragé et incité une foule violente à attaquer le Capitole le 6 janvier 2021. Un groupe armé d’émeutiers a attaqué et blessé des policiers qui gardaient notre Capitole, menaçant la vie du vice-président et des représentants du Congrès, l’une des trois branches de notre gouvernement. Jusqu’à présent, plus de 800 émeutiers ont été inculpés dans l’insurrection du Capitole.

Localement, nous avons aussi des négationnistes sur les bulletins de vote. Regardez et écoutez comment ils soutiennent la démocratie et les élections de 2020. Reconnaissent-ils que notre président a remporté le vote ou sapent-ils l’élection et la démocratie avec des commentaires sur leurs doutes ? Je ne soutiendrai jamais ces négationnistes. J’espère que vous ne le ferez pas aussi.

Notre pays a traversé des moments difficiles ces derniers temps. Nous devons nous unir, nous écouter, débattre et apprendre ensemble. Nous devons défier le non-sens des théoriciens du complot et des gens qui répandent des mensonges. Nous pouvons avoir des idées différentes et rester amis et voisins. Nous devons redévelopper ces compétences qui renforcent la démocratie. Et l’une de ces compétences consiste à rechercher des problèmes sur nos bulletins de vote, puis à voter.

Veuillez voter au plus tard le 8 novembre.

Chuck Steinbach

Yorkville