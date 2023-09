Votons-nous avec notre portefeuille pour surchauffer la planète ?

Un rapport « verre à moitié plein » publié mardi par l’Agence internationale de l’énergie fait de son mieux pour se montrer encourageant quant aux efforts déployés par le monde pour empêcher la planète de brûler.

Mais tout en affirmant qu’il « reste possible » de limiter l’augmentation des températures mondiales à 1,5°C – ce qui est considéré comme une limite cruciale pour empêcher les inondations, les sécheresses et les incendies de s’aggraver – le rapport fait des vagues dans le secteur pétrolier et gazier en déclarant que le La seule façon d’atteindre cet objectif est de réduire la production de combustibles fossiles de 30 pour cent au cours des sept prochaines années.

Aly Hyder Ali, responsable du programme pétrolier et gazier du groupe de défense Environmental Defence, célèbre ce qu’il appelle le premier rapport affirmant que la production de combustibles fossiles un pic et un déclin cette décennie. Mais il affirme que le Canada et d’autres pays riches n’en font pas assez.

« Les engagements actuels de réduction des émissions des pays du monde entier ne sont pas assez ambitieux pour empêcher de nouvelles catastrophes climatiques », a-t-il déclaré.

Un obstacle à la prospérité

Le problème de la lutte contre le changement climatique est que cela coûte cher. Alors que les optimistes insistent sur le fait que tout finira par s’arranger, certains signes indiquent qu’à court terme, les gouvernements, sous la pression de l’industrie extrêmement rentable des combustibles fossiles, pourraient ne pas vouloir payer ce prix.

Le rapport de l’AIE — une mise à jour de son Feuille de route Net Zéro — va à l’encontre des déclarations faites il y a à peine une semaine à Calgary, où le ministre saoudien de l’Énergie, Abdulaziz bin Salman Al Saud, avait insisté sur le fait que les augmentations des prix du pétrole devaient être modestes. Et par conséquent, toute réduction de la production devrait l’être également.

Le monde doit veiller à ce que « l’énergie reste abordable et ne constitue pas un obstacle à la prospérité économique et à la croissance », a-t-il déclaré au Congrès mondial du pétrole.

Le 13 juin, une torchère brûle les excédents de gaz dans une installation de traitement près de Crossfield, en Alberta. Les défenseurs affirment que le Canada et d’autres pays riches n’en font pas assez pour réduire les émissions. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Mais selon l’AIE, une agence indépendante financée par les gouvernements par l’intermédiaire de l’OCDE, l’avenir du pétrole bon marché pourrait ne pas être assuré si les gouvernements ne parviennent pas à dépenser des milliards de dollars supplémentaires dans les technologies d’énergie propre.

« Effet prolongé [oil and gas] cela entraînerait une baisse des prix si la baisse des investissements dans les combustibles fossiles dans ce scénario précédait l’expansion des énergies propres et les mesures visant à réduire la demande globale d’énergie », indique le rapport.

En d’autres termes, l’investissement climatique doit passer en premier, sinon les prix du gaz vont monter en flèche.

L’argument de l’AIE est d’ordre économique simple. Lorsque les gouvernements investiront dans des alternatives aux combustibles fossiles, la demande en énergie fossile diminuera. Et à mesure que la demande diminuera, la production pétrolière existante sera suffisante pour maintenir les prix stables.

Compter le coût

Le problème est que des preuves répétées montrent que les dépenses consacrées au type de technologie dont le monde a besoin pour maintenir les prix du carburant à un niveau abordable ne parviennent pas à suivre les objectifs de l’AIE.

Dans ses dernières perspectives de zéro émission nette, l’agence affirme qu’un boom des technologies d’énergie propre réduirait le besoin en combustibles fossiles de 25 pour cent d’ici 2030 et de 80 pour cent d’ici 2050. Mais cette transition nécessitera des dépenses mondiales actuelles de 1,8 billion de dollars. US par an pour atteindre 4,5 billions de dollars US.

Géant pétrolier américain Exxon a exprimé des doutes Cela se produira, affirmant que les gains de température mondiale franchiront la barrière des 2 °C et que les émissions ne diminueront que de 25 % d’ici 2050.

« Le problème sous-jacent est que la plupart des politiciens traditionnels ont adopté une demi-vérité commode sur le changement climatique », écrit Gideon Rachman dans le Financial Times, avertissant que la réaction populiste croissante pourrait bloquer la transition verte.

Le populisme pourrait faire dérailler la transition verte https://t.co/aiWLVJeE2h —@fteconomie

Essentiellement, écrit Rachman, les politiciens favorables à l’environnement ont ignoré les véritables coûts de la transition, tant en termes de dépenses budgétaires que de colère croissante des consommateurs, notamment à propos des prix de l’essence. Alors que les gouvernements sont confrontés à d’autres exigences budgétaires et s’inquiètent d’un déclin économique à court terme, leur détermination faiblit.

En témoigne la décision prise la semaine dernière par le Premier ministre britannique Rishi Sunak de retarder les objectifs climatiques britanniques, notamment un retard de cinq ans dans l’interdiction des voitures à gaz et un retard de neuf ans dans l’élimination progressive des chauffages au gaz naturel. Et l’on craint que ce type de recul ne se propage. Le Canadien Pierre Poilievre a promis de réduire la taxe sur le carbone s’il était élu. L’ancien président américain et favori républicain Donald Trump a fait l’éloge de l’action de Sunak.

REGARDER | Le plafond des émissions retardé par le Canada affirme qu’il est toujours à venir : Les engagements climatiques du Canada examinés au sommet de l’ONU sur le climat Alors que les pays réclament des mesures plus urgentes pour réduire les émissions de combustibles fossiles, le Canada a été appelé à accroître sa production de combustibles fossiles au cours de la dernière année. Le Canada a défendu son bilan, soulignant le prochain plafond d’émissions du secteur pétrolier et gazier du pays.

« J’ai toujours su que Sunak était intelligent, qu’il n’allait pas détruire et mettre sa nation en faillite pour de faux alarmistes climatiques qui n’en ont aucune idée », a écrit Trump sur les réseaux sociaux.

Hyder Ali souligne les retards répétés du gouvernement libéral dans le plafonnement des émissions de l’industrie pétrolière et gazière canadienne, qu’il attribue au moins en partie au lobbying massif de cette industrie lucrative.

Et il n’y a pas que les politiciens climato-sceptiques qui votent avec leur portefeuille. Les Canadiens qui ont l’argent nécessaire pour le faire continuent de parcourir le monde en avion et de cracher pour les camions et les gros VUS. Ils n’aiment pas l’essence chère.

Signes de régression

Malgré des signes de régression, Rachel Doran, directrice des politiques et de la stratégie à Clean Energy Canada, un groupe de réflexion basé à l’Université Simon Fraser, reste optimiste et pense que les gens regarderont au-delà des coûts à court terme liés à l’arrêt du changement climatique.

« Notre expansion continue des combustibles fossiles menace de compromettre notre capacité à atteindre notre objectif climatique », a déclaré Doran. « Comme nous l’avons constaté l’année dernière, les grandes sociétés pétrolières canadiennes reviennent déjà sur leurs engagements climatiques. »

Mais Doran reste convaincu que les consommateurs canadiens ouvriront la voie, en partie parce que des sondages répétés montrent qu’ils se soucient du climat, mais aussi parce que cela leur permettra d’économiser de l’argent.

ÉCOUTER | Attention au fossé entre l’industrie fossile et les protestations climatiques : Coût de la vie9h15Attention à l’écart

Dans un rapport publié ce matin Clean Energy Canada calcule que le propriétaire d’une maison individuelle à Toronto peut économiser 800 $ par mois sur ses factures d’énergie, principalement en passant au vert.

Doran qualifie l’idée selon laquelle les gens doivent choisir entre le climat et l’accessibilité financière de « fausse dichotomie ».

« Ce sont des choix pour tout le monde et ils sont tout simplement meilleurs, plus efficaces et plus abordables », a déclaré Doran. Il en va de même pour les investissements des gouvernements axés sur les entreprises.

« Les opportunités d’exportation de demain pour le Canada résideront dans les industries de l’énergie propre », a-t-elle déclaré. « Ce sont des industries qui connaissent une croissance à l’échelle mondiale, que le Canada adopte ou non ses propres politiques climatiques. »

Remarque : Ceci est le dernier article de Don en tant que chroniqueur économique pour CBC alors qu’il prend sa retraite et anticipe sa prochaine aventure.