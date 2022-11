Votez pour vos entreprises préférées de la vallée de Sauk – Shaw Local

Que vous travailliez à distance ou au bureau, un lieu de travail qui valorise ses associés, ses clients et sa communauté est vraiment quelque chose qui doit être reconnu. Montrez votre soutien et votre appréciation pour votre lieu de travail et les autres dans la région de Sauk Valley en participant à notre concours Top Workplaces Reader’s Choice Awards !

Vous pouvez voter une fois par jour dans chacune des 17 catégories jusqu’au 18 décembre. Les lieux de travail avec le plus de votes dans chaque catégorie seront nommés “2022 Top Workplace”. Les résultats du concours seront publiés dans le Telegraph et la Gazette en février 2023.

En savoir plus et voter ici.