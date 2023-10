Votez pour vos entreprises locales préférées | Actualités, Sports, Emplois

Le vote a commencé dans le cadre du concours annuel Sunrise Side’s Best of the Best de The News.

Best of the Best vous permet, cher lecteur, de décider quelles entreprises locales sont les meilleures dans leur domaine. Le vote sera ouvert jusqu’au 28 octobre.

C’est facile.

Visitez simplement TheAlpenaNews.com/Best et faites défiler les différentes catégories, des arts et divertissements au shopping, et les différentes sous-catégories, de la meilleure galerie d’art au meilleur fumoir.

Lorsque vous voyez votre entreprise locale préférée, cliquez simplement sur « voter », répondez à quelques questions et votre vote sera pris en compte.

Les News annonceront les gagnants le mois prochain.

Le concours Best of the Best sert à plusieurs fins.

Premièrement, cela donne aux entreprises locales le droit de se vanter, les gagnants pouvant dire qu’ils sont les favoris des gens, quoi qu’ils fassent.

Deuxièmement, il offre aux lecteurs de News à la recherche d’un type particulier d’entreprise un guichet unique pour voir quelle entreprise leurs voisins recommanderaient.

Et troisièmement, c’est tout simplement amusant.

Tout commence lorsque vous vous connectez et que vous votez.

Alors visitez TheAlpenaNews.com/Best aujourd’hui et commencez à voter dès aujourd’hui !

(L’ACTUALITÉ ALPENA)







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception