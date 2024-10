Votez pour Valadao pour le 22e Congrès ; Bains pour la 35ème Assemblée

Dans le climat politique actuel, alors que de nombreux électeurs se plaignent de devoir choisir le meilleur de deux mauvais candidats, les électeurs du 22e district du Congrès se voient proposer le choix entre deux très bons candidats.

Le représentant républicain sortant David Valadao de Hanford fait face à l’ancien député démocrate Rudy Salas de Bakersfield. C’est une revanche pour les deux hommes. Valadao a battu de peu Salas il y a deux ans.

Depuis sa première élection au Congrès en 2012, Valadao a été réélu pour tous les mandats ultérieurs de deux ans, à l’exception de 2018, où il a été battu de peu par le démocrate de Fresno, TJ Cox. Valadao a remporté le siège de Cox en 2020. Avant d’être élu au Congrès, le laitier de Hanford a servi un mandat de deux ans à l’Assemblée.

Salas a représenté les comtés de Kern et Kings à l’Assemblée de l’État de 2012 à 2022. Avant d’être élu à l’Assemblée, il a siégé au conseil municipal de Bakersfield. Salas a quitté son siège à l’Assemblée pour se présenter au Congrès en 2022.

Bien qu’il représente un district avec un grand nombre d’électeurs démocrates et une population latino-américaine, Valadao a été régulièrement réélu au Congrès. Les données des sondages de janvier suggèrent que les démocrates ont un avantage de 42,6 % sur les 26,6 % des républicains. Le district comprend la majeure partie du comté de Kings et des parties des comtés de Kern et de Tulare.

Les deux hommes partagent des qualités d’indépendance et un engagement en faveur d’une politique modérée.

Bien que Valadao ait soutenu la majeure partie du programme de Donald Trump pendant le mandat de l’ancien président, Valadao est l’un des dix seuls républicains du Congrès à voter pour destituer Trump début 2021, à la suite de la prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump.

Pour cela, Valadao a été vigoureusement opposé lors des élections primaires de mars de cette année par l’homme d’affaires de Fresno et ancien conseiller municipal Chris Mathys, un conservateur autoproclamé de Trump.

Sur les 10 républicains qui ont voté pour destituer Trump, seuls Valadao et le représentant Dan Newhouse, R-Wash., Restent en fonction. Newhouse fait désormais face à un challenger républicain pour sa réélection.

Salas n’est pas non plus étranger à l’opposition à son parti. Salas a été le seul législateur démocrate à voter en 2017 contre l’augmentation de la taxe nationale sur l’essence. En guise de punition, les dirigeants démocrates ont démis Salas de sa présidence de la commission des affaires et des professions de l’Assemblée.

Les deux hommes se vantent des dollars de l’État et du gouvernement fédéral qu’ils ont apportés à leurs districts de vallée.

Salas souligne que plus de 100 millions de dollars qu’il a contribué à détourner vers le Bakersfield College et le Cal State Bakersfield, entre autres agences et programmes locaux.

Valadao a noté qu’il s’est assuré que le district bénéficiait des dépenses fédérales pour la base aéronavale de Lemoore, un projet de resurfaçage des routes, des dépôts de bus et un nouveau centre pour sans-abri qui prend forme à Bakersfield.

La campagne s’est transformée en une bataille autour de questions concurrentes.

Valadao a critiqué Salas pour son soutien aux politiques de changement climatique qui, selon lui, ont augmenté les coûts pour les consommateurs californiens. À titre d’exemple, il a cité une règle sur la qualité de l’air exigeant que les locomotives qui émettent des gaz d’échappement dans l’État soient versées sur un compte utilisé pour moderniser les trains vers une technologie plus propre.

Salas a critiqué Valadao pour avoir voté en faveur des efforts de l’ancien président Trump visant à mettre fin à l’Affordable Care Act, également connu sous le nom d’Obamacare.

Soulignant son vote en faveur de l’autorisation de l’État de négocier une baisse des prix de l’insuline, Salas note que Valadao a voté contre une mesure similaire au niveau fédéral. Valadao se serait opposé à la proposition au motif qu’elle pourrait conduire à une plus grande dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement étrangères, à des retards de traitement et à des coûts plus élevés pour les personnes sans assurance.

Salas a également critiqué Valadao pour son co-parrainage en 2021-22 d’une loi fédérale sur la vie à la conception, qui aurait déclaré le droit à la vie pour chaque être humain à partir du moment de la fécondation. La campagne de Valadao affirme désormais que le membre du Congrès estime que le droit à l’avortement devrait être laissé à la décision de chaque État.

Mais Valadao s’est montré ouvert à une réforme raisonnable de l’immigration. Il se plaint que l’administration Biden ait rendu la question si « toxique » qu’un compromis semble désormais hors de portée.

Valadao et Salas ont clairement identifié les problèmes et les défis qui sont importants pour les résidents du 22e district. Bien que leurs solutions diffèrent, les deux ont démontré leur volonté de faire front commun pour répondre aux besoins. Ils ont été de bons représentants du comté de Kern.

Depuis une décennie, les électeurs des districts – qui vont de ceux qui possèdent de grandes richesses foncières à ceux qui travaillent dur dans leurs champs – ont exprimé leur confiance dans Valadao pour se concentrer sur les questions locales, se gardant ainsi à l’écart de la mêlée qui enferme le Congrès dans des lignes partisanes.

Malgré l’inscription déséquilibrée des électeurs démocrates dans le district, les électeurs ont élu à plusieurs reprises le républicain Valadao pour représenter les résidents du district au Congrès.

Le Californien partage cette confiance. Valadao devrait être réélu pour un nouveau mandat de deux ans au Congrès.

35e district de l’Assemblée – Jasmeet Bains

Pour bon nombre des mêmes attributs attribués aux candidats lors de la course au 22e Congrès, la députée démocrate sortante, le Dr Jasmeet Bains, devrait être réélue pour un autre mandat de deux ans dans le 35e district de l’Assemblée du comté de Kern.

La députée du premier mandat affronte le challenger républicain conservateur Robert Rosas, un électricien qui siège depuis plus de cinq ans au conseil exécutif des Jeunes républicains du comté de Kern.

Il y a deux ans, Bains, médecin de famille et spécialiste des toxicomanies de Delano, a battu un démocrate plus connu de 21 points de pourcentage pour devenir le premier Américain sikh à siéger à l’Assemblée de l’État.

Elle a axé sa campagne de réélection sur l’amélioration de l’accessibilité financière dans sa circonscription. Cela inclut la capacité des électeurs à mettre de la nourriture sur la table, à payer l’éducation de leurs enfants et à acheter de l’essence.

Rosas partage les préoccupations économiques de Bains, mettant l’accent sur l’aide aux petites entreprises qui « doivent être protégées du pouvoir écrasant qui existe… à Sacramento ».

Représentant une circonscription dans laquelle les démocrates détiennent un avantage de 22 points de pourcentage en matière d’inscription sur les listes électorales, Bains a résisté aux dirigeants de son parti et cela lui a coûté cher.

L’année dernière, Bains a mis en colère Anthony Rendon, alors président de l’Assemblée, lorsqu’elle a voté contre un projet de loi obligeant les compagnies pétrolières à transmettre leurs données à une nouvelle division au sein de la California Energy Commission. Rendon a ensuite retiré Bains du comité des affaires et des professions.

Plus récemment, elle a voté contre une proposition obligeant les raffineries à augmenter leurs réserves, tout en augmentant les sanctions contre les raffineurs qui ferment pour maintenance programmée ou non. Elle a qualifié son opposition de problème d’abordabilité.

Bains cite parmi ses réalisations au cours de son premier mandat plus de 30 millions de dollars d’argent public qu’elle a ramenés au district, dont 10,5 millions de dollars pour un groupe de travail local sur le fentanyl, 5 millions de dollars pour le service de police de Wasco et 5 millions de dollars pour le service de police de McFarland.

Plus récemment, elle a rédigé un projet de loi signé par le gouverneur Gavin Newsom qui ordonne à l’Université de Californie de créer une nouvelle branche de faculté de médecine dans le comté de Kern.

D’autres projets de loi sur lesquels elle a travaillé et qui sont devenus des lois rationalisent l’autorisation des projets d’hydrogène et empêchent les coupures de courant pour les contribuables bénéficiant de plans de paiement.

Bains a été un représentant productif et indépendant du comté de Kern. Elle devrait être réélue.