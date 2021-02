Un cessez-le-feu a été convenu en octobre mais les tensions sont vives dans la nation nord-africaine

Un gouvernement d’unité intérimaire libyen a été choisi pour remplacer les administrations rivales du pays déchiré par la guerre et superviser les élections en décembre.

Les délégués à un forum dirigé par l’ONU ont voté pour un conseil présidentiel de trois membres et un premier ministre à l’issue de cinq jours de pourparlers à Genève.

C’est une étape clé dans un processus de paix qui s’appuie sur le cessez-le-feu de l’année dernière.

La Libye est dans le chaos depuis que le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi a été déposé et tué en 2011 par les forces soutenues par l’OTAN.

Les troubles dans la nation nord-africaine, qui possède l’une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz du continent, ont eu des répercussions sur toute la région, l’arsenal pillé de Kadhafi alimentant divers militants et groupes.

Cela a également permis au pays de devenir un point de trafic clé pour les migrants cherchant à atteindre l’Europe à travers la Méditerranée.

Mohamed Younes Menfi, ancien ambassadeur en Grèce, deviendra le chef du conseil de la présidence.

Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, un homme d’affaires de Misrata, sera le Premier ministre de transition.

Aucun des hommes politiques choisis ne sera autorisé à participer aux élections du 24 décembre 2021.

Avant le vote, tous les candidats se sont mis d’accord pour nommer des femmes à 30% de tous les postes de haut niveau du gouvernement.

Depuis une élection contestée en 2014, il y a eu deux centres de pouvoir politique avec des institutions parallèles en Libye – l’un à l’est, soutenu par le général Khalifa Haftar, et l’autre à l’ouest, connu sous le nom de gouvernement d’accord national dans la capitale, Tripoli. .

Carte de la Libye

Les deux parties ont eu des soutiens internationaux – et il existe de nombreuses autres factions dans le pays et encore plus de milices armées.

L’envoyée de l’ONU en Libye, Stephanie Williams, a déclaré que le nouveau Premier ministre avait 21 jours pour former un cabinet devant être approuvé par les différents groupes de politiciens.

Une fois acceptée, « toutes les autorités parallèles devraient être considérées comme nulles et non avenues », a-t-elle déclaré au Forum de dialogue politique libyen après le vote.

Analyse: les Libyens retiennent leur souffle

Par Rana Jawad, correspondante de la BBC Afrique du Nord

Malgré un sentiment de déjà-vu que de nombreux Libyens éprouveront après le vote de Genève, cette nouvelle administration donne au pays une nouvelle opportunité de jeter les bases d’une transition du pouvoir plus démocratique et pacifique dans un proche avenir.

La façon dont cela se déroulera dépendra de la façon dont les groupes militaires et armés sur le terrain, ainsi que les mandataires extérieurs, joueront leur rôle.

Les tensions et les jeux de pouvoir restent une caractéristique importante du paysage politique et militaire de la Libye.

Les Libyens et la communauté internationale retiendront leur souffle pour voir ce qui va suivre, plutôt que de soupirer de soulagement.

