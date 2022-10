Votez pour Suzanne Ness – Section locale de Shaw

Les résidents du 66e arrondissement se tournent vers leurs élus pour répondre aux besoins de leurs communautés. La représentante d’État Suzanne Ness a fait cela et plus encore. Elle a aidé à obtenir plus de 20 millions de dollars en dépenses d’infrastructure pour les municipalités locales et a facilité la législation qui a aidé les personnes âgées et les plus vulnérables de la communauté. Elle a été impliquée dans de nombreux aspects de sa communauté, soutenant des refuges, défendant les entreprises communautaires touchées par la violence et voyant que des dollars fédéraux ont été dépensés pour répondre aux besoins du district 66. Elle est une fière partisane du droit d’une femme de choisir et mesures de bon sens contre la violence armée. Le district 66 a un leader fort en Suzanne Ness.

Veuillez voter pour la représentante du district 66, Suzanne Ness, le mardi 8 novembre.

Anna Gifford

Huntley