Votez pour Pam Althoff – Section locale de Shaw

L’expérience, l’équité, la compréhension du gouvernement, la passion de la communauté, l’intelligence sont quelques-uns des nombreux attributs formidables de Pam Althoff.

Sa capacité à faire le travail définit Pam. Elle dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit. Elle est ce phare brillant auquel nous tous dans la fonction publique devrions aspirer. Pam a bien servi le public en tant que maire, sénateur et membre du conseil de comté pendant de nombreuses années. Nous tous dans le comté de McHenry et en particulier dans le district 6 de Pam, nous sommes très chanceux de l’avoir comme représentante.

J’encourage fortement tous les membres de son district 6 à lui donner votre vote. Pam le mérite et vous, dans le district 6, méritez Pam.

Haig Haleblian

Lac de cristal