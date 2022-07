Votez pour notre planète – Shaw Local

J’ai grandi dans le pays où nous apprécions la nature. Enfants, nous faisions du cheval. Nous avons joué avec des serpents de jardin et avons été tellement captivés que nous les avons laissés ramper partout sur nous, même à travers nos vêtements. Si un voisin nous permettait (ou s’il ne le faisait pas) de grimper sur un pommier ou un cerisier, nous nous mangerions malades.

Adolescent, j’ai voyagé dans de nombreuses régions du Wisconsin. L’odeur du pin, les couleurs vert foncé et l’air oxygéné me semblent maintenant spirituels. Dans notre agitation quotidienne, la plupart d’entre nous remarquent à peine la nature. Se pourrait-il vraiment que nous détruisions tout cela ?

La moitié de toutes les espèces sont menacées d’extinction d’ici 2100. Nous avons perdu un tiers de nos forêts. Considérons les forêts comme un exemple. Ils sont bien plus que du bois. Ils sont nos poumons et notre système de régulation de notre climat et de nos océans. Ils sont l’épine dorsale de notre planète. Ils sont la santé et le bien-être futurs de nos enfants et des générations futures. Ils sont l’armoire à pharmacie du monde. Nos forêts et toutes nos espèces doivent devenir les plus sacrées pour notre race humaine car elles sont le moyen de sauver notre planète. Merci de voter pour sauver notre planète.

Susan Beyler

Aigle, Wisconsin