Votez pour Mary Mahady – Section locale de Shaw

Lorsque je vote lors d’une élection, la chose la plus importante pour moi est le mot « confiance ». Je veux être confiant dans mon choix du bon candidat et que l’élection, mon bulletin de vote et mon vote seront préparés et comptés correctement.

Je suis convaincu que lorsque je voterai pour Mary Mahady, ces deux critères seront remplis. Je suis convaincu qu’elle a les qualifications pour être la greffière du comté de McHenry. Je serai confiant lors des futures élections qu’elles se dérouleront de manière efficace, correcte et équitable. Je voterai pour Mary et je demanderai que si vous vous souciez des élections, que vous votiez également pour Mary.

Un vote pour Mary Mahady est très certainement un vote de confiance.

Lauren Kleinjan

Woodstock