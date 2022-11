Votez pour Mary Mahady – Section locale de Shaw

Le greffier du comté de McHenry, Joe Tirio, a commis trop d’erreurs pendant son mandat :

« Bulletins de vote incorrectement imprimés », par Drew Zimmerman, Northwest Herald, jeudi 23 mai 2019.

«Voting Irregularities in Cary», par Kelli Duncan, Northwest Herald, mercredi 7 avril 2021.

“Cour suprême de l’Illinois – Clerk Erred in Ballot Issue”, par Aaron Dorman, Northwest Herald, samedi 26 mars.

Des élections précises font partie intégrante de ce pays, quelle que soit votre conviction politique.

Mary Mahady est la personne qu’il vous faut. Au cours des neuf années où elle a été l’évaluatrice du canton de McHenry, elle a montré qu’elle avait non seulement les compétences et les capacités nécessaires pour gérer un travail complexe, gérer un personnel et travailler avec d’autres administrations locales et bureaux d’État, mais aussi qu’elle se souciait suffisamment de les personnes concernées à prendre le temps de prêter attention à tous les détails fastidieux nécessaires pour bien faire le travail. Votez pour Mary Mahady pour la greffière du comté de McHenry.

Brian mariée

McHenry