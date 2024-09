Votez pour l’étudiant de la semaine de Clarion Ledger Jackson Metro du 8 au 14 septembre

L’article « Jackson Metro Student of the Week » du Clarion Ledger met en lumière les réalisations exceptionnelles des lycéens locaux, sur le plan académique et au-delà.

Chaque semaine, vous pouvez voter pour un gagnant parmi cinq nominés.

Découvrez les nominés de cette semaine et votez dans le sondage ci-dessous. Le sondage se terminera jeudi à midi. Les gagnants seront annoncés le vendredi matin de chaque semaine.

Chaque personne peut voter une fois par heure et par appareil.

En savoir plus sur la nouvelle fonctionnalité : Quel est l’étudiant de la semaine de Jackson Metro ? Découvrez notre nouvelle série d’articles

Nominés

Jaylyn Sanders : Sanders est une élève de terminale au lycée Provine High School qui était déterminée à garder ses notes à un « A » pendant le deuxième semestre de sa troisième année. Après des complications au niveau du côlon, Sanders a été opérée d’urgence, plongée dans le coma pendant sept jours et est restée à l’hôpital pendant un mois. Elle a néanmoins continué à assumer toutes ses fonctions de capitaine des pom-pom girls et de vice-présidente du corps étudiant et a reçu un tableau d’honneur avec tous les A.

Kris « Ryan » Rhodes : Kris Rhodes, surnommé Ryan, est élève de terminale au lycée Murrah et de deuxième année au programme Jackson Middle College de la Jackson State University. Rhodes a obtenu une note parfaite au PSAT et un 35 à l’ACT. Il a également réussi l’examen Core Math Praxis. En plus de sa réussite scolaire, il suit actuellement un programme d’inscription double à la Jackson State University pour obtenir un diplôme en enseignement des mathématiques. Son attitude humble et ses compétences exemplaires en leadership font de lui un modèle pour ses pairs, tant en classe qu’au-delà.

Hattie Tillman : Tillman est une étudiante senior à la Madison-Ridgeland Academy et se passionne pour les soins de santé. Aspirant à intégrer une école d’infirmières, elle a acquis une expérience précieuse l’année dernière en suivant trois cliniciens et en participant à diverses procédures médicales, notamment des hystérectomies, une césarienne et l’intubation de patients. En tant que leader dans la classe biomédicale, elle participe et soutient constamment ses camarades de classe.

Allié Jeune : En tant que présidente de la classe de 11e année du lycée de Pisgah, Young fait preuve d’un leadership et d’un engagement exceptionnels, améliorant la communauté scolaire grâce à son implication active dans la National Honor Society, le Beta Club et le FCA Leadership. Son dévouement à la fois pour les études et le sport est évident dans ses rôles au sein des équipes universitaires de volley-ball et de softball. De plus, les contributions de Young au Rankin Youth Leadership, au Jackson Sub Deb et à son rôle de co-leader du petit groupe Pinelake 56 soulignent sa capacité à équilibrer de multiples responsabilités.

Puissance d’Avery : Power, une élève de terminale au lycée de Brandon, est la capitaine de l’équipe de volley-ball de Brandon et une élève d’honneur du programme des sciences de la santé. En plus de ses réalisations sportives et académiques, elle contribue activement à la communauté scolaire en tant que membre du personnel de l’annuaire, Diamond Girl et présidente de Beauty and Beau. Reconnue comme une Nommé Joueur de la semaine par Clarion Ledgerune MAC All-Star et une athlète universitaire MHSAA 7A, Power s’est engagée à poursuivre sa carrière de volley-ball à la Mississippi State University l’année prochaine.

VOTER

Vous avez des infos à nous transmettre ? Contactez Mary Boyte à [email protected]

Cet article a été publié à l’origine sur Mississippi Clarion Ledger : Votez pour l’étudiant de la semaine de Clarion Ledger Jackson Metro du 8 au 14 septembre