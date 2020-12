Oui, 2020 a été une année douloureuse, mais à travers tout cela, la culture pop nous a soutenus. Des émissions de télévision qui nous tenaient compagnie aux chansons qui nous gardaient sains d’esprit en passant par les tendances des médias sociaux qui nous faisaient rire et les célébrités qui nous faisaient deviner, c’est le monde du divertissement aux multiples facettes qui nous a fait avancer même dans les plus sombres. de jours. Et nous savons que vous ressentez la même chose.

Avant de lancer cette année sur le trottoir, E! News veut vous entendre, cher lecteur. Quels ont été les moments que vous ne pouviez pas arrêter d’être obsédés cette année? La nouvelle qui a égayé même la plus monotone des semaines? Jusqu’à la fin du mois de décembre, nous vous invitons à faire entendre votre voix en votant pour les choses qui comptaient le plus. (Au pays des célébrités, c’est-à-dire.) Envoyons 2020 avec style – et ne regardons jamais en arrière.

Continuons notre série 2020 en revue en nous souvenant de tous les moments saints qui ont eu lieu cette année. Non, nous ne parlons pas de ceux qui sont vraiment horribles et bouleversants, mais plutôt des nouvelles des célébrités OMG qui vous ont fait envoyer des SMS à tous vos amis et vous engager dans des plongées profondes sur Twitter (c’est-à-dire moins de COVID, plus sont Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettre ensemble?)