Votez pour les démocrates en novembre – Shaw Local

La deuxième cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 19 ans est les coups de feu. Pourtant, même si les fusillades de masse se produisent en moyenne deux à trois fois par jour, nous continuons à ne rien faire pour les arrêter.

Après Uvalde, le sénateur démocrate américain Chuck Schumer a suggéré d’abroger l’immunité de l’industrie des armes à feu. L’industrie des armes à feu n’est pas responsable des actes répréhensibles commis par une personne utilisant ses armes. Pas un seul républicain ne signerait pour faire partie du remède aux fusillades de masse. Remington a récemment réglé l’affaire intentée par un groupe de parents de Sandy Hook pour 73 millions de dollars. Ils craignaient à juste titre que le tribunal juge que leurs techniques publicitaires n’étaient pas protégées par la Loi sur l’immunité.

Mais ce n’est pas la loi. Si nous rendions l’industrie des armes à feu responsable de la violence causée par ses armes, elle ferait beaucoup plus attention à la façon dont elle fait de la publicité et à qui elle vend. Nous sommes le seul pays civilisé au monde avec ce problème. Ce sont nos enfants dont nous parlons, nos petits-enfants, des gens que nous aimons, mais nous refusons de faire le nécessaire pour assurer leur sécurité.

Votez pour les sénateurs démocrates et les membres du Congrès en novembre. Avec des chiffres suffisamment forts, les démocrates abrogeront la loi sur l’immunité et l’industrie des armes à feu sera obligée de changer ses habitudes. Ils n’ont aucune incitation à le faire eux-mêmes, car leurs ventes d’armes augmentent après chaque fusillade de masse. C’est à nous d’exiger le changement. Cela signifie voter pour les candidats avec la colonne vertébrale pour tenir tête à la NRA et faire ce qui est nécessaire.

Karen Lavine

Merveille Lac