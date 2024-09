Votez pour les célébrités les mieux et les moins bien habillées de la semaine, de Salma Hayek à Katy Perry

Toronto a été pleine de paillettes et de glamour ce mois-ci, avec de nombreux des plus grands noms d’Hollywood se présentant aux premières sur le tapis rouge de certains des films les plus attendus de l’année. les films les plus attendusDepuis son lancement le 5 septembre, le Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 a vu des célébrités comme Jennifer Lopez, Pamela Anderson et Demi Moore défiler dans des looks époustouflants, pleins d’élégance et de glamour.

La 49e édition du festival annuel du film se déroule jusqu’au 15 septembre cette année, et certains des tendances de la mode qui ont envahi le tapis rouge ces derniers jours comprennent des ornements floraux, des ensembles monochromes et des nœuds chics.

Des stars comme Sydney Sweeney, Sandra Oh, Salma Hayek, Selena Gomez et Amy Adams ont toutes fait ressortir leur jeu de mode de premier ordre lorsqu’il s’agissait de leurs tapis rouges respectifs pour des films comme Eden, Emilia Pérez et Sans sangD’un autre côté, des célébrités comme Sarah Paulson, Chloë Seivgny, Ana de Armas, Margaret Qualley et Katy Perry ont eu quelques erreurs de style malheureuses.

Des célébrités comme Kaia Gerber, Kate Hudson et Gabrielle Union font partie des nombreuses stars qui ont fait le déplacement au TIFF avec des looks époustouflants. (Photos via Getty Images)

La semaine dernière, Yahoo Canada Les lecteurs ont eu l’occasion de voter pour les célébrités les mieux et les moins bien habillées lors du 81e Festival international du film de Venise. Dans ces sondages, 39 % des plus de 2 800 votes ont désigné Angelina Jolie comme la star la mieux habillée de l’événement. À l’inverse, 45 % des plus de 1 800 votes ont désigné Taylor Russell comme la star la moins bien habillée.

Alors, qui considérez-vous comme les stars les mieux et les moins bien habillées cette semaine ? Nous avons rassemblé cinq des meilleurs et des cinq pires looks vus jusqu’à présent au TIFF de cette année. Continuez à faire défiler la page pour en savoir plus sur certaines des tenues et votez dans les sondages ci-dessous.

LA MIEUX HABILLÉE : Sydney Sweeney

Sydney Sweeney à la première de Eden au Roy Thomson Hall lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024, le 7 septembre. (Photo de Valerie Macon/AFP via Getty Images)

Sydney Sweeney était exquise pour le Eden L’actrice de 26 ans a assisté à la première de la série, vêtue d’une robe couleur crème inspirée des années 1950 signée Erdem. La robe à motifs floraux de l’actrice de 26 ans était composée d’une jupe circulaire qui lui arrivait aux chevilles et son ensemble comprenait une cape assortie pour couvrir ses épaules.

La pire tenue : Sarah Paulson

Sarah Paulson à la première de Retiens ton souffle lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Princess of Wales Theatre le 12 septembre à Toronto. (Photo de Sonia Recchia/Getty Images)

Sarah Paulson avait l’air un peu statuaire à la Retiens ton souffle L’actrice de 49 ans portait un blazer bleu marine plongeant de Schiaparelli, qui a attiré toute l’attention de la salle avec ses larges épaules et ses manches couvertes de franges.

LA MIEUX HABILLÉ : Sandra Oh

Sandra Oh à la cérémonie des TIFF Tribute Awards qui s’est tenue au Fairmont Royal York le 8 septembre à Toronto. (Photo de Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Sandra Oh était tout simplement spectaculaire aux TIFF Tribute Awards. L’actrice canadienne de 53 ans portait une robe noire à épaules dénudées ornée de roses surdimensionnées sur l’encolure et l’ourlet. Elle avait accessoirisé sa tenue avec des talons noirs courts surmontés de parures rectangulaires en strass, ainsi que des boucles d’oreilles pendantes en argent.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Chloë Sevigny

Chloë Sevigny à la première de Bonjour Tristesse au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Royal Alexandra Theatre le 5 septembre. (Photo de Valerie Macon/AFP via Getty Images)

Chloë Sevigny a malheureusement semblé avoir sorti un look de dernière minute pour le Bonjour Tristesse L’actrice de 49 ans a opté pour une robe bustier blanche au joli motif fleuri mais au design cache-coeur qui faisait trop penser à une serviette de bain après la douche. De grosses créoles argentées et des escarpins pointus noirs n’ont pas suffi à sauver cette tenue.

LA MIEUX HABILLÉE : Salma Hayek

Salma Hayek à la première de Sans sang lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au TIFF Lightbox le 8 septembre. (Photo de Robin Marchant/Getty Images)

Salma Hayek ne semble jamais monter sur un tapis rouge à moins d’être magnifique – et c’était certainement vrai pour la Sans sang première. L’actrice de 58 ans portait une robe asymétrique à paillettes de Gucci qui accentuait ses courbes infâmes et la laissait scintiller de magnificence.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Ana de Armas

Ana de Armats à la première de Eden lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Roy Thomson Hall le 7 septembre. (Photo de Rodin Eckenroth/Getty Images)

Ana de Armas aurait pu destiné au plaisir pour sa tenue TIFF au Eden L’actrice de 36 ans avait l’air d’avoir marché sur le tapis rouge vêtue d’un costume de soirée. Elle portait un ensemble drapé Louis Vuitton rose pâle avec des strass et une jupe qui ne tombait que sur les hanches.

LA MIEUX HABILLÉE : Selena Gomez

Selena Gomez à la première d’Emilia Pérez lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Princess of Wales Theatre le 9 septembre. (Photo de Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images)

Selena Gomez a opté pour un glamour sombre pendant la Emilia Pérez L’actrice de 32 ans portait une robe Rodarte sur mesure, avec de nombreux sequins et un ornement floral sur la poitrine. Les bijoux Tiffany & Co. ajoutaient une touche de classe, tandis que les ondulations d’inspiration hollywoodienne dans ses cheveux faisaient ressortir sa beauté.

La pire tenue vestimentaire : Margaret Qualley

Margaret Qualley à la première de La substance lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Royal Alexandra Theatre le 5 septembre. (Photo par Isaiah Trickey/FilmMagic)

Margaret Qualley portait l’un des looks les plus discutables du festival de cette année. L’actrice de 29 ans a assisté à la première de La substance portant un ensemble comprenant une cape bleu sarcelle à épaules dénudées, des nœuds noirs aux épaules et un body noir de — vous l’avez deviné — Chanel.

LA MIEUX HABILLÉE : Amy Adams

Amy Adams à la soirée Road to the Golden Globes lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Four Seasons Hotel Toronto le 7 septembre. (Photo par Emma McIntyre/Getty Images)

Amy Adams est apparue dans une tenue glamour pour la soirée Road to the Golden Globes. L’actrice de 50 ans a opté pour une robe bleu marine à épaules dénudées signée Prada, ornée de nombreux bijoux brillants et de manches trompette.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Katy Perry

Katy Perry à la première de La coupe lors du Festival international du film de Toronto (TIFF) 2024 au Princess of Wales Theatre le 5 septembre. (Photo de Robin Marchant/Getty Images)

Katy Perry a rejoint son partenaire Orlando Bloom pour la première de La coupeportant un ensemble inspiré du sari de Céline qui ressemblait trop à un sari digne d’une élimination Projet Runway La chanteuse de 39 ans était vêtue d’un soutien-gorge bandeau, d’une jupe taille haute et d’un voile brodé, affichant une coiffure à micro-frange qui enlevait toute sa beauté naturelle.

Dites-nous ce que vous pensez en commentant ci-dessous et en tweetant @YahooStyleCA! Suivez-nous sur Gazouillement et Instagram.