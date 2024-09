Votez pour les célébrités les mieux et les moins bien habillées, de Dakota Johnson à Charli D’Amelio

Il semble que toutes les plus grandes célébrités soient en Italie pour la Fashion Week de Milan, avec tout le monde, du top model Naomi Campbell à l’actrice primée aux Emmy Awards Julia Garner, qui défilent dans des looks élégants. Présentant des pièces de prêt-à-porter féminin printemps/été 2025 du 17 au 23 septembre, l’événement de cette année se termine lundi.

Les défilés de mode de grandes marques comme Prada, Hugo Boss et Gucci ont envahi de nombreux lieux de la ville, laissant les têtes des gens tourner avec admiration et émerveillement. Même les influenceurs viraux comme Nara Smith et Date du magasin de poulet L’animatrice Amelia Dimoldenberg s’est présentée pour faire une apparition.

La Fashion Week de Milan bat son plein et de nombreuses célébrités et influenceurs arrivent en Italie pour assister aux défilés de marques telles que Gucci, Tod’s, Sportmax et bien d’autres. (Photos via Getty Images)

En ce qui concerne la mode des stars en dehors des podiums, de nombreuses tenues sont très glamour, tandis que d’autres semblent manquer de style. Nous avons donc examiné certaines des célébrités les mieux et les moins bien habillées de la Fashion Week de Milan, et nous vous demandons : Yahoo Canada lecteurs, pour voter pour chaque look.

Lors du défilé Gucci, des stars comme Dakota Johnson et Jessica Chastain ont mis en avant les motifs floraux, tandis que d’autres stars comme Carey Mulligan, Pia Wurtzbach et Olivia Palermo ont fait monter la température en portant des ensembles entièrement noirs. D’un autre côté, des célébrités comme Ashley Graham, Joey King, Charli D’Amelio, Poppy Delevingne et Irina Shayk ont ​​joué avec des couleurs sobres, mais n’ont pas nécessairement remporté le prix des plus belles tenues lors de leurs événements.

Selon vous, qui sont les célébrités les mieux et les moins bien habillées à la Fashion Week de Milan jusqu’à présent ? D’autres looks sont attendus au cours du week-end, mais découvrez-en plus sur les tenues que nous avons vues cette semaine et votez ci-dessous.

LA MIEUX HABILLÉE : Dakota Johnson

Dakota Johnson au défilé Gucci Femme Printemps/Été 2025 lors de la Fashion Week de Milan à la Triennale de Milan le 20 septembre. (Photo de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images pour Gucci)

Dakota Johnson était assise au premier rang du défilé de mode féminine de Gucci, aux côtés de Jin, membre du BTS, qui a fait ses débuts à la Fashion Week de Milan, et était superbe vendredi. L’actrice de 34 ans portait une robe blanche transparente ornée d’un motif brodé de marguerites. Elle a associé la pièce transparente à des sous-vêtements blancs et à une veste en cuir noir oversize, accessoirisée d’un Mini sac à main Jackie de Gucci et des talons slingback.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Ashley Graham

Ashley Graham au défilé Tod’s lors de la Fashion Week de Milan le 20 septembre. (Photo de Daniele Venturelli/WireImage)

Ashley Graham s’est habillée en plusieurs couches pour son arrivée au défilé Tod’s vendredi, mais elle semblait finalement un peu mal à l’aise pour l’événement. Le mannequin de 36 ans a opté pour un look inspiré de la mode masculine avec un long manteau marron de la marque sur une chemise à rayures bleues et un pantalon beige. Elle a accessoirisé avec des mocassins marron foncé et le Sac à rabat intemporel Tod’s dans un cuir marron.

LA MIEUX HABILLÉE : Carey Mulligan

Carey Mulligan au défilé Prada lors de la Fashion Week de Milan le 19 septembre. (Photo par Andreas Rentz/Getty Images)

Carey Mulligan a fait preuve d’une confiance chic lors du défilé Prada jeudi, assise au premier rang à côté de Maya Hawke. L’actrice de 39 ans portait pour l’événement un long blazer noir associé à une jupe crayon ; elle a accessoirisé avec des talons noirs classiques et des lunettes de soleil noires profondes, ainsi que des articles de la maison de couture, notamment une ceinture blanche et un pantalon Sac en cuir Saffiano Galleria.

LE PLUS PIRE HABILLÉ : Joey King

Joey King au défilé Max Mara lors de la Fashion Week de Milan le 19 septembre. (Photo de Jacopo Raule/Getty Images)

Quiconque tente de faire des vêtements froissés une tendance mode doit réévaluer ses décisions. Joey King a raté son coup avec la robe grise à manches longues qu’elle portait au défilé Max Mara jeudi, car elle avait désespérément besoin d’un bon coup de vapeur. La pièce comportait un haut à col, une découpe latérale et une fente à hauteur de cuisse. L’actrice de 25 ans a accessoirisé avec des talons noirs à lanières et une jupe à volants. pochette extra-petite en cuir noir de la marque.

LA MIEUX HABILLÉE : Pia Wurtzbach

Pia Wurtzbach au défilé Boss lors de la Fashion Week de Milan le 18 septembre. (Photo de Daniele Venturelli/WireImage)

Pia Wurtzbach a opté pour un look décontracté et sensuel entièrement noir lors du défilé Hugo Boss mercredi. La gagnante de Miss Univers 2015, âgée de 34 ans, portait un blazer oversize qui laissait apparaître une chemise déboutonnée et un soutien-gorge en dentelle. Elle a associé ce look à des collants, des talons pointus et des lunettes de soleil, ainsi qu’à un sac à bandoulière métallique argenté de la marque.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Charli D’Amelio

Charli D’Amelio au défilé Prada lors de la Fashion Week de Milan le 19 septembre. (Photo de Jacopo Raule/Getty Images pour Prada)

Charli D’Amelio a joué avec le mélange des couleurs pour le défilé Prada jeudi, mais son look est tombé à plat en termes de style. L’influenceuse de 20 ans portait une veste à col roulé en cuir noir, associée à une longue jupe grise qui exposait un cordon blanc à la taille. Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil violettes, des chaussures à bout pointu assorties et un pantalon gris Sac à main Prada avec boucle.

LA MIEUX HABILLÉE : Jessica Chastain

Jessica Chastain au défilé Gucci lors de la Fashion Week de Milan à la Triennale de Milan le 20 septembre. (Photo de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images pour Gucci)

Jessica Chastain a brillé en fleurs lors du défilé Gucci vendredi. L’actrice de 47 ans portait une robe blanche et verte à épaules dénudées avec un motif de marguerites. Elle a accessoirisé sa tenue avec des talons noirs à bride arrière, ainsi qu’une paire de chaussures à talons aiguilles. lunettes de soleil à monture carrée de la maison de couture et un Mini sac à main Jackie de Gucci.

LA PLUS PIRE HABILLÉE : Poppy Delevingne

Poppy Delevingne au défilé Philosophy Di Lorenzo Serafini lors de la Fashion Week de Milan le 19 septembre. (Photo de Jacopo Raule/Getty Images)

Poppy Delevingne a opté pour un mélange de bruns pour sa tenue lors du défilé Philosophy Di Lorenzo Serafini jeudi. La sœur de 38 ans du célèbre mannequin Cara Delevingne portait un haut à manches longues rentré dans un pantalon large. Son ensemble comprenait une cape à une épaule, ainsi que des sandales en guise d’accessoires.

LA MIEUX HABILLÉE : Olivia Palermo

Olivia Palermo à la Vogue Événement Italia x Martini L’Aperitivo à la Fashion Week de Milan le 17 septembre. (Photo de Daniele Venturelli/Getty Images pour Martini)

Olivia Palermo était chic à la Vogue Mardi, à l’occasion de l’événement Italia x Martini L’Aperitivo, la star de téléréalité de 38 ans portait un ensemble entièrement noir composé d’une longue robe transparente et rayée, de sous-vêtements taille haute et d’un long manteau à plumes spectaculaire. Elle portait également des cuissardes en guise d’accessoires.

La pire tenue : Irina Shayk

Irina Shayk à la Vogue Événement Italia 60th Anniversary x Ray-Ban à Vesta Fiori Chiari pendant la Fashion Week de Milan le 17 septembre. (Photo via Getty Images)

Irina Shayk a également opté pour un ensemble entièrement noir transparent, mais qui semblait un peu décevant pour un événement aussi prestigieux. Le mannequin de 38 ans, qui sortait avec Tom Brady jusqu’au début de l’année, portait une robe de type lingerie pour l’événement. Vogue Mardi, Italia a organisé un événement pour célébrer le 60e anniversaire de Ray Ban. La robe Alberta Ferretti d’inspiration gothique était ornée de détails en dentelle.

