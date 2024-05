Votez pour la star la mieux et la moins bien habillée du 77e Festival de Cannes

Certains des films les plus attendus de l’année et les plus grands noms d’Hollywood ont afflué dans le sud de la France pour le 77e Festival de Cannes. L’événement de 11 jours, qui se déroule jusqu’au 25 mai, a présenté les premières de « Furiosa : A Mad Max Saga », avec Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy, ainsi que le projet passionné de Francis Ford Coppola, « Megalopolis », avec Adam Driver. .

Le jury des longs métrages de Cannes, composé de la réalisatrice de « Barbie » Greta Gerwig et de la star de « Killers of the Flower Moon » Lily Gladstone, décernera samedi la très convoitée Palme d’Or. D’ici là, les fans de cinéma et de mode pourront profiter du faste et du glamour du festival, ainsi que du festin visuel de la haute couture sur les célèbres marches du tapis rouge du Palais des Festivals.

Le Festival de Cannes a livré tellement de looks mémorables que nous avons compilé certains de nos moments de mode préférés (et les moins préférés) et nous les soumettons à un vote. Aidez-nous à choisir la star la mieux et la moins bien habillée du Festival de Cannes 2024 en votant ci-dessous ! Revenez nous voir ce week-end, lorsque nous partagerons le gagnant et, malheureusement, le perdant.

MEILLEUR : Demi Moore en Armani Privé

Demi Moore en Armani Privé à la première de « Kinds of Kindness » à Cannes, France. (Image via Getty Images)

Demi Moore est arrivée à la première de « Kinds of Kindness » vêtue d’une robe rouge à perles Armani Privé avec des ornements floraux et circulaires, ainsi que des boucles d’oreilles chandelier en rubis et diamants de Chopard. L’actrice de 61 ans a été désignée par la marque de bijoux de luxe comme « marraine » de cette année en l’honneur des lauréats du Trophée Chopard, une récompense décernée à deux jeunes acteurs prometteurs. Le titre a permis à Moore d’accéder à certains des articles convoités de la marque pour le festival – mais c’est Moore qui brille le plus pour nous !

PIRE : Bella Hadid à Saint Laurent

Bella Hadid en Saint Laurent au Festival de Cannes. (Image via Getty Images)

La robe midi transparente marron de Bella Hadid lors de la première de « The Apprentice » était un faux pas de haute couture pour le mannequin. Même si la silhouette du look était flatteuse, le tissu faisait ressembler la robe Saint Laurent moins à une pièce d’une marque de haute couture qu’à un modèle amateur issu des collants disponibles.

MEILLEUR : Eva Longoria dans Elie Saab

Eva Longoria au 77ème Festival de Cannes. (Image via Getty Images)

Longoria a eu le moment de star de cinéma par excellence en portant une robe scintillante d’Elie Saab lors de la première de « Kinds of Kindness ». La femme de 49 ans a séduit par sa robe plongeante avec une traîne spectaculaire qui reflétait le tapis rouge pour faire apparaître sa robe argentée d’un rose pastel doux sous certains éclairages. Longoria a stylisé le look avec un collier tendance de Pasquale Bruni composé de morganites, de diamants blancs et gris.

PIRE : Coca Rocha dans Robert Wun

Coco Rocha en Robert Wun au Festival de Cannes. (Image via Getty Images)

Le mannequin canadien Coco Rocha littéralement a écrit le livre sur la pose pour les caméras. Cependant, même son niveau de compétence expert ne peut pas faire de cette création de trench-coat couture Robert Wun un choix judicieux pour Cannes. Le look avant-gardiste conviendrait mieux à un tapis rouge du Met Gala qu’aux célèbres marches de ce festival.

MEILLEUR : Kelly Rowland dans Jean-Louis Sabaji

Kelly Rowland en Jean-Louis Sabaji au Festival de Cannes. (Image via Getty Images)

Kelly Rowland était l’image du vieux glamour hollywoodien dans une robe couleur crème du créateur libanais Jean-Louis Sabaji. La chanteuse a épaté en portant cette pièce asymétrique associée à des bijoux en perles et diamants de Tasaki lors de la première de « Le Comte de Monte-Cristo ».

PIRE : Margaret Qualley en Chanel

Margaret Qualley à la première de « The Substance » à Cannes. (Image via Getty Images)

En tant que chérie de Chanel, Qualley a accès aux derniers looks de la marque – et elle a même défilé en tant que mannequin. Cependant, cette robe jupon taille basse et ces ballerines à paillettes que Qualley portait lors de la première de son film, « The Substance », ont été considérées comme enfantines. Ce ne serait pas notre premier choix dans la collection du prestigieux festival du film.

MEILLEUR : Emma Stone en Louis Vuitton

Emma Stone en Louis Vuitton au Festival de Cannes. (Images via Getty Images)

Emma Stone, double lauréate d’un Oscar, était de retour avec le réalisateur de « Poor Things », Yorgos Lanthimos, pour célébrer la première de leur dernier ouvrage, « Kinds of Kindness ». Stone, qui est ambassadeur de Louis Vuitton, a séduit sur le tapis rouge dans une robe à sequins couleur prune dotée d’un décolleté plongeant et d’un ourlet volanté. La femme de 35 ans a associé ce look à une lèvre couleur baie et portait ses cheveux en vagues douces et lâches.

PIRE : Maria Bakalova dans Dolce & Gabbana

Maria Bakalova au 77e Festival de Cannes. (Images via Getty Images)

Dans un entretien avec Salon de la vanité, l’actrice de « The Apprentice » a qualifié ce look de la collection Alta Moda 2016 de Dolce & Gabbana de « spécial et frais ». Bien que la robe soit définitivement ornée, le dessin et le corsage déconstruit donnent à ce look un aspect inachevé et ne convient pas à une jeune de 27 ans nominée aux Oscars lors de la première de son film à Cannes.

MEILLEUR : Alessandra Ambrosio dans Peter Dundas

Alessandra Ambrosio au Festival de Cannes. (Image via Getty Images)

Les mannequins et Cannes forment un mariage paradisiaque, tout comme Ambrosio et cette robe rose pastel de Peter Dundas. Alors qu’Alessandra Ambrosio pouvait porter n’importe quoi et avoir l’air radieuse, la couleur rose tendre, les détails de nœuds noirs et la silhouette d’inspiration rétro du look qu’elle portait lors de la première de « Marcello Mio » s’éloignaient des looks à paillettes que nous avons l’habitude de voir. porter.

PIRE : Julianne Moore en Bottega Veneta

Julianne Moore au Festival de Cannes 2024. (Images via Getty Images)

Julianne Moore était présente pour célébrer la première à Cannes du film tant attendu de Kevin Costner, « Horizon: An American Saga ». Même si Moore est toujours un délice sur le tapis rouge, sa robe Bottega Veneta à volants avec des coutures visibles ne rend pas justice à l’un des plus grands acteurs de l’industrie. Le tissu froissé et le manque de forme du corsage donnaient à ce look un aspect démodé.

