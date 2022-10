Votez pour Kelli Wegener pour le conseil du comté – Shaw Local

J’exhorte les citoyens du district cinq du conseil du comté à voter pour Kelli Wegener le mardi 8 novembre. Kelli a été élu au conseil en 2018 dans le district trois, mais en raison du redécoupage et du nombre de membres du conseil du comté étant réduit de 24 à 18 , elle court maintenant dans le district cinq. Kelli est la vice-présidente du comité des finances, appliquant son expérience unique en tant qu’ancienne vérificatrice de banque pour examiner les états financiers afin de s’assurer que l’argent de vos contribuables est dépensé de manière responsable.

Kelli a continué à se battre pour éliminer la fourniture de prestations d’assurance maladie payées par le comté pour les membres à temps partiel du conseil de comté, dont beaucoup sont propriétaires d’entreprise, occupent des emplois importants ou bénéficient de l’assurance-maladie. Cet avantage est la définition même d’un droit, ce à quoi Kelli s’oppose.

En tant que démocrate fiscalement conservateur, Kelli est exactement le genre de personne dont nous avons besoin au conseil du comté. Je connais Kelli depuis plus de 15 ans, au cours desquels elle a été un membre actif de la First Congregational Church de Crystal Lake et a également consacré son temps et son énergie à de nombreuses organisations à but non lucratif.

Kelli et son mari ont élevé trois adolescents, qui donnent aussi fréquemment de leur temps et de leur talent à des organisations communautaires à but non lucratif. Kelli est un excellent exemple de citoyen compétent et intelligent qui prend le temps de s’impliquer pour essayer de faire en sorte que le gouvernement de notre comté fonctionne comme il se doit.

Robert A. Rosulek

Village de Lakewood