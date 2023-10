« Votez pour Jim Jordan, pas pour Hakeem Jeffries » : le sénateur Mike Lee critique le représentant républicain Mike Rogers au milieu d’une course à la présidence de la Chambre

Le sénateur républicain de l’Utah, Mike Lee, s’est lancé dans la bataille tendue pour la présidence en s’en prenant samedi matin au représentant républicain de l’Alabama, Mike Rogers.

S’adressant à X (anciennement Twitter), Lee a fustigé Rogers, affirmant lui « et quelques autres républicains de la Chambre préféreraient travailler avec les démocrates » plutôt que de soutenir la candidature du représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, à la présidence.

Dans une démarche que Lee a qualifiée de « scandaleuse », Rogers a déclaré aux journalistes qu’il était prêt à travailler avec les démocrates de la Chambre au milieu de la bataille pour la présidence, The Washington Post signalé.

Rogers a déclaré aux journalistes vendredi qu’il ne soutiendrait absolument pas une présidence jordanienne, selon La colline.

Il est scandaleux que Jim Jordan ait été nommé par le parti et bénéficie du soutien de McCarthy et McHenry, alors que Mike Rogers et quelques républicains de la Chambre préfèrent travailler avec les démocrates. Si vous êtes républicain à la Chambre des représentants, votez pour Jim Jordan, et non pour Hakeem Jeffries. https://t.co/n7DQFCTNGa

-Mike Lee (@BasedMikeLee) 14 octobre 2023