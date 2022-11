Votez pour Jeff Thorsen – Section locale de Shaw

Jeff Thorsen, le représentant du conseil d’administration du comté de McHenry pour le district deux, est un leader solide pour notre communauté.

Thorsen a depuis longtemps voté pour des réductions d’impôts, un gouvernement plus petit, des opportunités commerciales, la protection des ressources naturelles et des programmes de sécurité publique. Son leadership et son dévouement sont évidents lorsque l’on passe en revue sa longue liste de réalisations tant au conseil du comté qu’au conseil municipal. Thorsen est un membre à temps plein du conseil d’administration qui comprend les problèmes, travaille bien avec le personnel et les collègues, respecte les opinions divergentes et consacre toujours du temps à ce dont nous avons besoin. Il nous inclut dans le processus décisionnel et nous éduque sur les nombreux sujets complexes.

Sans aucun doute, Jeff Thorsen mérite absolument, complètement et définitivement d’être réélu au conseil du comté de McHenry du district deux.

Martin Mohr

Marengo