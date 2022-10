Votez pour David Bingaman – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

J’encourage tous les électeurs du district 1 du conseil du comté de Lee à voter pour que David Bingaman siège au conseil du comté de Lee. Il apportera un large éventail de connaissances et d’expérience à ce poste important. Il a travaillé dans le domaine du conseil en santé mentale pendant des décennies, notamment auprès d’anciens combattants militaires et de personnes ayant des problèmes de toxicomanie. Il a reçu de nombreux prix, dont celui d’employé fédéral professionnel de l’année, le Distinguished Alumni Merit Award de l’Université de St. Louis et une reconnaissance spéciale à la suite de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City.

Depuis qu’il a déménagé à Dixon, il a travaillé pour le département de la santé du comté de Whiteside et a enseigné la psychologie en tant que professeur auxiliaire au Sauk Valley Community College. Il a également été membre du conseil d’administration de Sinnissippi Centers, Inc. et du Next Picture Show, Inc.

Il a travaillé à la construction de plusieurs maisons pour Habitat for Humanity.

Il a une solide réputation de responsabilité financière et de pensée créative. Il travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et est un leader efficace.

Le conseil du comté de Lee gère un budget important et plusieurs projets importants du comté. Il apportera une nouvelle perspective au conseil du comté. Veuillez voter pour lui le mardi 8 novembre.

Sarah Bingaman

Dixon