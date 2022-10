Votez pour Carolyn Campbell – Section locale de Shaw

J’exhorte vivement les électeurs du district 3, qui comprend des parties de Lakewood et Crystal Lake, à voter pour Carolyn Campbell pour le conseil du comté de McHenry. En ces temps politiques toxiquement partisans, Lyn est l’antidote parfait. Au cours de ses cinq années en tant qu’administratrice du district de conservation du comté de McHenry, Lyn a démontré la capacité et les compétences nécessaires pour travailler avec des personnes de toutes les convictions politiques. Au sein du conseil d’administration, Lyn s’est constamment efforcée de remplir la mission du district de conservation tout en gardant les besoins et les intérêts des citoyens du comté de McHenry avant tout.

En février, Lyn a été approuvée à l’unanimité par le conseil du comté de McHenry pour occuper un siège vacant au conseil. En tant que membre du conseil d’administration du comté, elle a continué à travailler avec un esprit pratique et de bon sens qui a gagné le respect des membres du conseil d’administration républicains et démocrates. Lyn Campbell est exactement le genre de personne dont le conseil du comté de McHenry a besoin pour aller au-delà de la rancœur partisane et trouver des solutions efficaces aux problèmes auxquels le comté est confronté aujourd’hui et à l’avenir. Veuillez voter pour Carolyn Campbell pour le district 3 du conseil du comté de McHenry.

John Sullivan

Woodstock