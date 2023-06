"Votez pour BRS si…": Swipe de PM Modi sur la fille de KCR

Aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi a fouillé le parti du ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, au milieu d’informations selon lesquelles le Bharat Raksha Samithi penche vers le BJP.

S’adressant aux travailleurs du BJP dans le Madhya Pradesh avant les élections d’État, le Premier ministre Modi a déclaré: « Si vous voulez le bien-être de la famille Karunanidhi, alors votez pour DMK. Si vous voulez le bien-être de la fille de K Chandrashekhar Rao, alors votez pour BRS. Mais si vous les gens veulent le bien-être de vos fils, filles et petits-enfants, alors votez pour le BJP ».

L’affaire contre K Kavitha – liée à une prétendue arnaque à la politique d’accise à Delhi – est considérée par beaucoup comme un facteur d’assouplissement de la position de BRS contre le BJP.

Le changement de position a apparemment déplu à une partie des dirigeants du parti, dont beaucoup, selon des sources, se dirigent vers le Congrès. Trente-cinq dirigeants clés de la BRS devraient rejoindre le Congrès avant les élections nationales prévues plus tard cette année.

Le groupe, dirigé par l’ancien chef du BRS Ponguleti Srinivas Reddy et l’ancien ministre de l’État Jupally Krishna Rao, a déjà rencontré le chef du Congrès Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi à Delhi.

La semaine dernière, la BRS a mis fin à son boycott de deux ans des réunions centrales et a assisté à la réunion multipartite sur la situation du Manipur. La dilution de la position qu’il a tenue pendant des années a ajouté aux spéculations sur une éventuelle entente entre le BJP et la BRS.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre en chef, autrefois l’un des critiques les plus acerbes du Premier ministre, l’a même décrit comme un « bon ami » lors d’un événement festif.

Au cours du week-end, alors que l’opposition tenait sa réunion stratégique à Patna, le fils de M. Rao, KT Rama Rao, ministre de l’État, s’est rendu à Delhi pour rencontrer le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah et le ministre de la Défense Rajnath Singh.

Dimanche, KT Rama Rao a affronté l’opposition pour son mouvement d’unité.

« Le combat (contre le BJP) devrait porter sur les questions principales avant le pays. Malheureusement, nous sommes en train de perdre le fil là-bas. Nous semblons être obsédés et inquiets de déloger quelqu’un ou d’y mettre quelqu’un, et cela ne devrait pas être l’ordre du jour. l’ordre du jour devrait être la manière dont les priorités fondamentales du pays doivent être satisfaites », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse Press Trust of India.

K Kavitha a été nommée dans deux actes d’accusation dans l’affaire de l’accise, mais son nom a été retiré du troisième acte d’accusation déposé en avril.