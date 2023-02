Votez pour bloquer le port spatial de Géorgie confirmé par la haute cour de l’État

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Le plus haut tribunal de Géorgie a confirmé mardi une élection au cours de laquelle les résidents côtiers ont voté à une écrasante majorité l’année dernière pour empêcher le gouvernement de leur comté de construire une rampe de lancement pour faire exploser des fusées commerciales dans l’espace.

La Cour suprême de Géorgie a rejeté à l’unanimité une contestation judiciaire des commissaires du comté de Camden qui cherchaient à faire déclarer le référendum de mars dernier invalide. Les responsables ont fait valoir que la constitution de l’État géorgien ne permet pas aux citoyens d’opposer leur veto aux décisions des gouvernements des comtés.

Le tribunal n’était pas du tout d’accord, jugeant que le libellé de la constitution de l’État «accorde clairement des pouvoirs d’abrogation et d’amendement à l’électorat» sur les ordonnances et les résolutions du comté. L’opinion de la juge Carla Wong McMillian a déclaré que la lecture par le comté des mêmes dispositions “violerait les principes bien établis de l’interprétation constitutionnelle”.

La décision du tribunal pourrait être le coup de grâce pour le projet de développement économique pour animaux de compagnie du comté de Camden. Les commissaires élus du comté de 55 000 habitants sur la ligne Géorgie-Floride ont passé la dernière décennie et plus de 11 millions de dollars à chercher à construire Spaceport Camden. Ils disent que le projet apporterait une croissance économique non seulement grâce aux lancements de fusées, mais aussi en attirant les industries connexes et les touristes.

Les opposants affirment que le projet présente des risques potentiels pour l’environnement et la sécurité qui l’emportent sur les avantages économiques. Le comté prévoyait de construire le port spatial sur un terrain industriel autrefois utilisé pour fabriquer des pesticides et des munitions.

La trajectoire de vol proposée enverrait des roquettes au-dessus de l’île Little Cumberland, qui compte environ 40 maisons privées, et de l’île voisine de Cumberland, une région sauvage protégée par le gouvernement fédéral visitée par environ 60 000 touristes chaque année. Les résidents et le National Park Service ont déclaré qu’ils craignaient que des ratés explosifs faisant pleuvoir des débris enflammés ne déclenchent des incendies de forêt près des maisons et des personnes.

En mars, les opposants ont forcé un référendum sur le projet après avoir recueilli plus de 3 500 signatures de pétitions d’électeurs inscrits disant qu’ils voulaient que le spatioport figure sur le bulletin de vote.

Le résultat fut une grande défaite pour le spatioport. Le décompte final a montré que 72% des électeurs se sont rangés du côté de l’arrêt du projet en annulant la décision antérieure des commissaires d’acheter un terrain pour le spatioport.

Malgré la défaite du projet aux urnes, les responsables du comté avaient tenté de faire avancer le projet alors que leur contestation judiciaire était pendante devant la Cour suprême de l’État.

Le propriétaire du site de 4 000 acres (1 600 hectares) sur lequel le comté prévoyait de construire la rampe de lancement a annoncé en juillet – quatre mois après le référendum – qu’il n’offrait plus la propriété à Camden. Les commissaires du comté ont alors intenté une action en justice, cherchant à forcer le propriétaire foncier à vendre.

Jim Goodman, un opposant au port spatial qui a été élu l’année dernière à un siège à la commission du comté, a déclaré qu’il espérait que la décision du tribunal persuaderait enfin ses collègues commissaires de renoncer à un port spatial financé et exploité par le comté de Camden.

“Je ne sais pas s’il y a un appétit de la part du conseil du comté, mais il y aurait probablement du goudron et des plumes s’ils essayaient de le faire”, a déclaré Goodman. “Je pense que les citoyens se sont enfin réveillés et en ont assez.”

Cependant, Goodman a déclaré qu’il soupçonnait les responsables du comté de rechercher un développeur privé pour reprendre le projet de port spatial.

Ben Casey, président de la commission du comté de Camden, et John Myers, l’avocat du comté, n’ont pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires.

Les questions juridiques devant la Cour suprême de Géorgie n’avaient rien à voir avec la croissance de l’emploi ou la sécurité. Au lieu de cela, ils ont impliqué le pouvoir que la constitution de l’État accorde aux gens pour annuler les décisions prises par les gouvernements de leurs comtés.

La constitution géorgienne prévoit un moyen pour les citoyens de convoquer des élections spéciales pour apporter «des modifications ou des abrogations des ordonnances, résolutions ou règlements (du comté)». Pour forcer un référendum, les citoyens doivent recueillir des signatures de pétition d’au moins 10% des électeurs inscrits d’un comté.

Les avocats du comté de Camden ont soutenu en vain que la constitution de l’État restreignait la portée de ces élections, permettant uniquement aux électeurs de modifier les pouvoirs et les responsabilités délégués aux gouvernements des comtés par la loi de l’État.

L’Association County Commissioners of Georgia, qui représente les élus des 159 comtés de l’État, s’est jointe au comté de Camden pour contester le référendum. Le comté de Camden et l’association ont déclaré que permettre aux électeurs d’annuler directement les décisions des responsables du comté pourrait conduire à des cas où une seule question serait approuvée à plusieurs reprises par un comté, puis abrogée par les électeurs.

La Cour suprême a rejeté cet argument dans sa décision en disant : « Il y a peu de preuves qu’un tel défilé d’horribles se produirait, étant donné que l’autorité dirigeante d’un comté, qui est composée d’élus, serait peu susceptible d’ignorer systématiquement la volonté du électorat.”

Les deux parties à la bataille du port spatial ont reconnu que le pouvoir du référendum citoyen a rarement été utilisé en Géorgie.

Les avocats des critiques du port spatial qui ont recueilli des signatures appelant au référendum ont noté qu’il avait fallu environ deux ans avant que suffisamment de personnes aient signé leur pétition pour forcer un vote sur le projet.

Russ Bynum, L’Associated Press