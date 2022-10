Votez oui – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Électeurs respectés, je vous exhorte une fois de plus à voter en faveur du prochain référendum pour le district de protection contre les incendies d’Oswego. En juin, j’ai écrit une lettre à l’éditeur et détaillé de nombreuses raisons pour lesquelles le référendum est nécessaire. Nous avons exposé de nombreuses raisons pour le référendum, et celles-ci peuvent être localisées à https://www.friendsofoswegofire.com/ .

Je vous encourage tous à voter OUI pour le prochain référendum pour le bien de notre communauté.

Bob Tripp

District de protection contre les incendies d’Oswego

Conseil d’administration

Oswego