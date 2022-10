Votez oui pour l’Amendement 1 – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Les opposants à l’amendement 1 disent qu’il s’agit d’une autre taxe ou que “tout ce que l’on achète va monter en flèche”. Ce n’est pas le cas. Tout l’amendement 1 stipule que les employés ont le droit de former un syndicat et de négocier les salaires, les heures et d’autres éléments, ou s’ils ont des problèmes de sécurité au travail. Vous pouvez le lire vous-même sur électeursguide.elections.il.gov. C’est un amendement très court et compréhensible.

Il y a quelques années, l’État du Wisconsin a retiré à ses enseignants le droit d’avoir un syndicat. Ces enseignants ont maintenant peu de recours s’il y a un problème de sécurité dans une école ou s’ils veulent se regrouper pour gagner un salaire décent. C’est complètement injuste.

Votez oui sur l’amendement 1 afin que les habitants de l’Illinois aient toujours ce droit.

Pat Mc Namara

Yorkville