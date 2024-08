Deux grandes mesures d’émission d’obligations figureront sur le bulletin de vote du 5 novembre en Californie. L’une propose de financer des améliorations scolaires longtemps retardées et l’autre répond aux conséquences du changement climatique, telles que les incendies de forêt massifs, les inondations et les sécheresses. Ces deux mesures méritent le soutien des électeurs.

Cet été, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé des coupes budgétaires importantes pour combler un déficit estimé à 46,8 milliards de dollars dans le budget de l’État. Une grande partie de ces coupes ont été effectuées dans des programmes indispensables qui seront financés par deux mesures obligataires soumises au vote.

« Ces mesures d’obligations sont essentielles pour l’avenir de cet État et investissent dans nos enfants, leurs écoles de quartier, et elles garantissent que les communautés, grandes et petites, ont accès à l’eau potable et sont à l’abri des incendies de forêt », a déclaré le sénateur pro tempore démocrate de l’État, Mike McGuire, lors du placement de la mesure par la législature sur le bulletin de vote pour l’approbation des électeurs.

La proposition 2 prévoit l’emprunt de 10 milliards de dollars par le biais de la vente d’obligations pour construire, moderniser et réparer des écoles délabrées. Elle prévoit l’octroi de 8,5 milliards de dollars aux écoles primaires et secondaires et de 1,5 milliard de dollars aux collèges communautaires.

Les électeurs ont voté la dernière émission d’obligations scolaires à l’échelle de l’État en 2016. Cet argent a été dépensé. Le fonds de réparation des écoles de l’État devrait être épuisé d’ici janvier. De nombreux districts scolaires de l’État ont été placés sur une « liste d’attente », espérant que cette nouvelle mesure d’obligation sera adoptée afin que les projets déjà approuvés pour éliminer les moisissures dangereuses et réparer les fuites de toitures et de fosses septiques puissent être achevés. L’argent servira également à construire des salles de classe, à moderniser les laboratoires scientifiques et à remplacer les bâtiments vieillissants.

En 2020, les électeurs, aigris par des mois de fermeture des écoles pendant la pandémie, ont rejeté une proposition d’obligation de 15 milliards de dollars destinée à financer des améliorations scolaires. Cette mesure n’a recueilli que 47 % des voix. Après de longues négociations à huis clos, le Parlement et le gouverneur ont abaissé le prix de la Proposition 2 de cette année, espérant que les électeurs seraient plus favorables à cette mesure. Une majorité simple des voix est nécessaire pour approuver l’obligation.

« Les districts pourront s’assurer que les écoles disposent d’installations essentielles, comme des cuisines et des bibliothèques, doter les élèves des compétences nécessaires pour des carrières techniques très demandées et offrir un meilleur accès à l’internet haut débit », a déclaré le sénateur Josh Newman, qui préside la commission sénatoriale de l’éducation. « Cette obligation garantit que nos écoles sont sûres, modernes et bien préparées pour le 21e siècle. »

Pour recevoir l’argent des obligations, les districts doivent adopter leur propre obligation locale, puis demander au programme d’équipements de l’État un financement de contrepartie. Le montant de la contrepartie est déterminé par une formule de points qui fournit plus de dollars aux districts à faible revenu ou défavorisés, où les mesures d’obligations locales ont du mal à être adoptées.

Cette mesure obligataire est soutenue par des dizaines de districts scolaires, l’Association des administrateurs scolaires de Californie, la California School Boards Association et des associations de construction, dont la Coalition for Adequate School Housing.

Parmi les opposants au projet de loi figurent des districts à faible revenu et des groupes de défense qui estiment que la proposition ne va pas assez loin pour combler l’écart d’équité dont bénéficient les districts scolaires aisés. Une étude récente a révélé que les districts des communautés les plus riches recevaient entre 4 000 et 5 000 dollars de plus par élève pour moderniser leurs installations que les districts des communautés les moins riches. Les districts à faible revenu et à faible valeur foncière sont limités dans le montant de l’obligation qu’ils peuvent lever pour égaler le financement de l’État.

La proposition 4 prévoit un emprunt de 10 milliards de dollars pour les programmes climatiques. Selon la proposition détaillée de la mesure, 3,8 milliards de dollars seraient alloués à des projets liés à l’eau, notamment ceux qui fournissent de l’eau potable, recyclent les eaux usées, stockent les eaux souterraines et contrôlent les inondations. 1,5 milliard de dollars supplémentaires seraient consacrés à la protection contre les incendies de forêt, tandis que 1,2 milliard de dollars seraient consacrés à la protection du littoral contre la montée du niveau de la mer.

D’autres fonds serviraient à créer des parcs, à protéger la faune et les habitats, à lutter contre la pollution de l’air, à faire face aux épisodes de chaleur extrême et à financer une agriculture durable. Il s’agirait du plus gros investissement de fonds publics en faveur de la résilience climatique de l’histoire de la Californie.

Baptisée Safe Drinking Water, Wildfire Prevention, Drought Preparedness, and Clean Air Bond Act of 2024, cette mesure d’obligations consacrerait au moins 40 % de l’argent à des projets d’aide aux communautés défavorisées ou à faible revenu. L’industrie privée bénéficierait également de son allocation de 850 millions de dollars à des projets d’énergie propre, notamment des projets de parcs éoliens offshore.

Les contribuables californiens devraient rembourser l’obligation avec intérêts. L’analyste législatif estime que cela coûterait à l’État 650 millions de dollars par an au cours des 30 prochaines années, soit plus de 19 milliards de dollars.

Parmi les partisans de cette proposition figurent des groupes environnementaux, des syndicats, des organisations de justice sociale, des agences de l’eau, des entreprises d’énergie renouvelable et l’industrie du recyclage de l’eau. La proposition 4 est contestée par l’association des contribuables Howard Jarvis, qui soutient qu’il serait plus responsable sur le plan financier de financer les projets au fur et à mesure que l’argent des contribuables devient disponible, plutôt que de s’endetter.

Il serait sans doute plus rentable de financer les projets en espèces. Si l’on applique cela aux finances personnelles, nous serions tous mieux lotis en achetant nos maisons en espèces plutôt qu’en souscrivant un prêt hypothécaire. Mais dans ce cas, il est probable que peu de maisons seraient achetées et vendues.

Les propositions 2 et 4 répondent aux besoins actuels. Attendre l’apparition soudaine d’un trésor serait irresponsable sur le plan financier et moral.