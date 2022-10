Votez oui au référendum sur les pompiers – section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Permettez-moi de le répéter, le district de protection contre les incendies d’Oswego est là pour votre sécurité.

Un référendum raté nuira à ce district et nous mettra encore plus en retrait.

Nous avons besoin de nouveaux véhicules pour remplacer les unités que nous avons aujourd’hui. Il faut plus de temps pour obtenir les choses que nous devons commander. Nous aurons bientôt besoin d’une nouvelle ambulance entièrement équipée. Nous avons reçu plus de 6 000 appels l’an dernier et nous approchons des 7 000 appels cette année. Cela signifie une ambulance et des équipes supplémentaires pour l’équiper.

Nous tous dans le district de protection contre les incendies d’Oswego avons besoin que ce référendum soit adopté.

Nos temps de réponse sont actuellement très bons à 6,29 minutes. Aidez-nous à les garder ainsi. Votez “OUI”.

Dick Kuhn

District de protection contre les incendies d’Oswego

Président du conseil d’administration

Oswego