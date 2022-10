Votez non sur l’amendement 1 – Section locale de Shaw

L’amendement 1 donne des pouvoirs extrêmes aux syndicats gouvernementaux. La Constitution de l’Illinois ne devrait pas être modifiée pour accorder un traitement spécial à un groupe au détriment des autres. Le libellé de l’amendement proposé n’inclut aucune limite aux pouvoirs qui seraient conférés aux employés syndiqués. Ce qui n’est pas révélé par les partisans de l’amendement, c’est qu’il n’affecte que les membres des syndicats du gouvernement, car la loi fédérale couvre déjà les syndicats du secteur privé.

La liste de certains des syndicats qui soutiennent l’amendement comprend le Conseil 31 de l’AFSCME, le Chicago Teachers Union et la Illinois Federation of Teachers.

L’amendement 1 limite la capacité de nos élus à gouverner. Il portera le poids de la Constitution et permettra aux syndicats publics de passer outre les lois des États. Si les syndicats n’aiment pas une loi en particulier, ils peuvent régler ce problème dans leur convention collective et passer outre la loi. Il étend la négociation au-delà des salaires et des avantages sociaux pour inclure de nouveaux sujets plus larges, tels que le « bien-être économique ».

Le Chicago Teachers Union a déjà tenté de négocier dans son contrat des questions « économiques » non traditionnelles telles que le logement abordable.

Les intérêts particuliers ne devraient pas être inscrits dans la Constitution de notre État. Votez Non.

Darren M. Storck

Lac dans les collines