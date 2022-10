Votez non sur l’amendement 1 – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

Veuillez voter non sur l’amendement 1. Ce qui suit est basé sur une prise de position de illinoisfamily.org:

L’amendement 1 remettra à la main-d’œuvre syndiquée de l’État (15 % des travailleurs) un pouvoir sans précédent sur la main-d’œuvre non syndiquée, donnant aux syndicats plus de pouvoir qu’à l’Assemblée législative.

Cet amendement donnera en fait beaucoup trop de pouvoir aux dirigeants syndicaux, qui sont généralement pro-Parti démocrate.

L’amendement 1 utiliserait la constitution de l’État pour créer un «droit fondamental» pour un employé de se syndiquer – et éliminerait les alternatives pour les employés qui ne veulent pas se syndiquer. Cela donnerait aux syndicats un «droit fondamental» de mettre en œuvre des tactiques de négociation sur un éventail de questions à la discrétion du syndicat.

C’est difficile à croire, mais l’Illinois Family Institute affirme que l’amendement 1 “augmenterait les impôts fonciers de 2 100 dollars en moyenne par an, selon les experts en politique fiscale”.

L’amendement 1 donnerait aux patrons syndicaux le droit fondamental d’exiger des entreprises de l’Illinois qu’elles envisagent de syndiquer leurs employés non syndiqués à la demande d’une seule personne.

Je terminerai par une citation du Chicago Tribune : « Nous approuvons le non. Nous appuyons le droit des syndicats de représenter leurs membres et de négocier collectivement la meilleure entente possible. Mais nous ne voyons pas une menace de l’Illinois pour ces droits, et nous considérons cette approbation comme une ouverture pour fausser l’équilibre des pouvoirs dans le secteur public à un degré inacceptable.

Lynn McCann

Sterling