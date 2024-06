Votez maintenant pour votre but Emirates de la saison ! | But de la saison | Nouvelles

Arsenal Women entamera sa toute première tournée aux États-Unis cet été dans le cadre de nos préparatifs de pré-saison.

L’équipe sera basée à Washington DC du 15 au 26 août, avec des matchs amicaux contre l’équipe de la National Women’s Soccer League, Washington Spirit, et son compatriote de la Barclays Women’s Super League, Chelsea.

Ces matchs auront lieu à Audi Field respectivement le dimanche 18 et le dimanche 25 août, avec un camp d’entraînement à l’Université George Mason organisé au cours de la visite.

Il suivra notre tournée américaine masculine à Los Angeles et à Philadelphie du 21 au 31 juillet, avec des billets toujours en vente pour nos matchs contre Manchester United et Liverpool .

La tournée de pré-saison de Jonas Eidevall et de ses joueurs aux États-Unis fait suite à un voyage réussi en Australie qui a clôturé la saison 2023/24. Notre tout premier match là-bas a vu 42 120 supporters nous voir battre la A-League All Stars Women 1-0 au Marvel Stadium de Melbourne. Plus de 5 000 supporters ont également été accueillis à une séance d’entraînement ouverte à l’AAMI Park de Melbourne pendant le voyage.

Notre partenaire hôtelier officiel, Hotels.com, soutiendra la tournée de l’équipe féminine en fournissant un hébergement aux joueurs et au personnel.

Le directeur sportif Edu Gaspar a déclaré : « Nous voulons toujours créer les meilleures conditions pour que nos équipes se préparent et donnent le meilleur d’elles-mêmes en pré-saison. Cela donne à nos joueurs l’opportunité de jouer et de s’entraîner dans un nouvel environnement, devant nos supporters du monde entier.

« Nous attendons avec impatience une solide pré-saison pour nos équipes masculines et féminines, jetant ainsi les bases d’une saison réussie à venir. »

Le directeur général Richard Garlick a ajouté : « Emmener notre équipe féminine aux États-Unis pour la première fois en tournée est un autre signe de grands progrès.

« Grâce à notre récent voyage en Australie, nous savons que l’intérêt et l’amour pour Arsenal Women s’étendent partout. Nous voulons construire sur cette base et rapprocher nos supporters américains du club. Nous attendons avec impatience notre visite et bâtissons des bases solides pour une saison mémorable à venir, qui verra davantage de matchs féminins se dérouler à l’Emirates Stadium.

Les billets seront mis en prévente le mercredi 19 juin et en vente générale le jeudi 20 juin.

Les supporters peuvent manifester leur intérêt en utilisant le formulaire ci-dessous.