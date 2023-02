Votez le 4 avril – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Voici les candidats que je soutiens lors de l’élection du conseil scolaire SD308 du 4 avril :

Dominick Cirone et sa famille sont de chers amis de ma famille. Dominick est un père formidable avec une carrière en finance et un bénévole dévoué depuis de nombreuses années dans notre communauté, notamment en ayant siégé au conseil scolaire SD308 et à d’autres postes élus locaux.

Jared Ploger a siégé à plusieurs reprises à notre conseil d’administration, a toujours été une excellente source transparente de connaissances et d’informations sur les défis financiers et autres auxquels notre district est confronté et a le point de vue à la fois des parents et des éducateurs.

Avec le Dr Amy Murillo et Mary Jo Wenmouth, ils forment l’équipe de personnes dévouées et expérimentées dont nous avons besoin pour faire avancer notre district scolaire dans la bonne direction. Ils ont des idées pour surmonter les défis financiers auxquels notre district est confronté. Ils soutiennent nos enseignants qui ont traversé certaines des périodes les plus difficiles de leur carrière. Ils soutiennent un programme d’études de haute qualité et ils soutiennent tous nos élèves, qui méritent de continuer à recevoir une éducation de haute qualité dans un environnement accueillant, inclusif et sûr.

Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les défis et les menaces d’aujourd’hui à l’éducation publique prendre racine dans SD308. Notre communauté vaut mieux que cela. J’encourage tout le monde à en savoir plus sur ces candidats sur leurs pages Facebook et à poser les questions. Il est crucial que nous votions le 4 avril.

Jennifer Shaw

Oswego