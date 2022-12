Votez : la nouvelle souffleuse à neige mince et méchante de Kelowna a besoin d’un nom

Il peut remplir 500 camions à l’heure et déblayer la neige au-dessus d’une maison

Une vague d’idées de noms est nécessaire pour la toute nouvelle souffleuse à neige de la ville de Kelowna.

Il pèse environ 45 360 kilogrammes, peut remplir 500 camions à l’heure et déblayer la neige au-dessus d’une maison.

Tout ce qu’il lui faut maintenant, c’est un nom approprié.

Les soumissions sont acceptées jusqu’à minuit le 23 décembre. Les dix meilleurs seront choisis par le personnel de la ville et ceux-ci seront soumis à un vote public en janvier 2023.

Le gagnant obtiendra une expérience de souffleuse de luxe, y compris une séance photo et une démonstration avec la souffleuse ainsi qu’un ensemble de prix Snow Angels.

Tout résident de Kelowna peut entrer, cependant, la ville aimerait particulièrement entendre les jeunes résidents de la municipalité pour des idées de noms.

Les soumissions de noms peuvent être faites sur le site Web de la ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

