Votez Cain pour le représentant de l’État – Shaw Local

Le travail le plus important de tout représentant de l’État est de soutenir une législation qui assure la sécurité publique. Au cours de la dernière session législative, les démocrates de la Chambre ont adopté HB 3447, permettant des peines réduites pour possession de fentanyl et d’autres opioïdes. C’est déjà assez grave que la loi actuelle stipule que la possession de moins de 1 gramme de fentanyl est un délit, mais un vote pour tripler le potentiel de meurtre et le faire punir d’une amende et d’un an de prison au maximum est inadmissible.

Le projet de loi nécessitait 60 voix pour être adopté, il en a reçu 61. Suzanne Ness a voté pour ce projet de loi. Si vous la voyez, posez-lui la question.

Le 66e arrondissement a le choix. Connie Cain est candidate à la représentation de l’État et mérite votre soutien. Connie est un vétéran de l’armée américaine et un CPA. Une chose que vous ne savez peut-être pas à son sujet, c’est qu’avant de se présenter comme représentante de l’État, elle travaillait au département de la sécurité de l’emploi de l’Illinois et a vu ce qui s’y est passé pendant la pandémie, lorsque des millions de dollars d’allocations de chômage ont disparu. Lorsqu’on lui a dit qu’elle devrait quitter son emploi si elle restait dans la course, elle a quitté son emploi. C’est le genre de dévouement qu’elle apporte à la course et qu’elle apportera au bureau.

Qui voulez-vous pour vous représenter : quelqu’un qui a voté pour rendre nos communautés moins sûres ou un candidat qui se tient par principe malgré le coût personnel ? Veuillez voter pour Connie Cain pour la représentante de l’État. dans le 66e arrondissement.

Steve Reick

Woodstock