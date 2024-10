Votez au sondage de cette semaine

Il est temps de voter pour notre prochain Dispatch Student of the Week.

Votez dans le sondage ci-dessous avant midi jeudi pour reconnaître un lycéen local exceptionnel.

Les directeurs d’école secondaire, les enseignants et les conseillers d’orientation participants ont nommé des élèves qui, selon eux, ont démontré des résultats scolaires et scolaires exceptionnels et un service communautaire.

Nous annoncerons le gagnant et le finaliste vendredi.

Pour voter, visitez le sondage en bas de la liste des candidats.

Si vous ne voyez pas le bulletin de vote lorsque vous faites défiler vers le bas de cette histoire, essayez d’actualiser le lien ou de vider le cache de votre navigateur. Les électeurs peuvent voter une fois par heure et par appareil. Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour voter.

S’il vous plaît soyez conscient: Le système de vote de Dispatch ne reconnaît qu’un seul vote par adresse IP WiFi, pensez donc à retirer votre téléphone du WiFi pour voter toutes les heures si vous le partagez avec plusieurs personnes.

Les nominés pour le 18 octobre :

Zoe Kubinsky, lycée Licking Heights : « Zoe Kubinsky a été nommée étudiante recommandée par la National Merit Scholarship Corporation. Zoe maintient une moyenne de 4,5 tout en étant impliquée dans une variété d’activités parascolaires. Elle a suivi de nombreux cours préparatoires à l’université et AP tout en conservant cette impressionnante moyenne cumulative. Elle a travaillé plus de 138 heures dans la communauté en faisant du bénévolat. C’est pour cette raison qu’elle a remporté le Presidential Volunteer Service Gold Award. Elle envisage d’aller à l’université car elle envisage d’étudier dans l’Ohio State, Case Western et le Rochester Institute of Technology. Nous sommes très fiers de Zoe et de représenter la communauté de Licking Heights.

Reginald Tate, école secondaire Westerville Nord : « Reggie Tate a attiré l’attention de son professeur de littérature AP, Leslie Baumann, quelques semaines seulement après le début de l’année scolaire. Baumann a dit : «[Reggie] adopter rapidement[ed] concepts et compétences de cours à travers ses travaux en classe et ses contributions aux séminaires socratiques. Il est gentil, concentré, concis et curieux. Tate apprécie également le cours. ‘[Baumann] cela nous a donné un espace où je peux penser de manière créative et exprimer mes idées lors des séminaires. Les amis de Tate le considèrent comme un grand auditeur gentil et incroyablement drôle. Il adore aider les enfants et mène un programme de mentorat dans des collèges. Tate s’est également portée volontaire pour Link Crew cette année, ce qui aide les étudiants de première année à savoir à quoi ressemble le lycée, tout en étant impliquée dans le comité consultatif du surintendant. Tate maintient son 3,8 GPA tout en participant à la piste Varsity. Il est passionné par la poursuite d’une carrière médicale dans l’un des meilleurs programmes du pays à l’Université Baylor.

Brian Niderpruem, lycée New Albany : «Brian Niderpruem est le capitaine de l’équipe de baseball du New Albany High School et joue dans l’équipe de basket-ball de NA. Il maintient une moyenne cumulative de 4,23 et a obtenu le statut de AP Scholar tout en étant trésorier de la National Honor Society. Son engagement communautaire comprend le bénévolat auprès de la Miracle League, l’enseignement du baseball aux athlètes ayant des défis mentaux et physiques. Il est également un pair leader de Sources de force qui se concentre sur les initiatives en matière de santé mentale au sein de l’école secondaire. Brian possède et exploite également une entreprise locale d’esthétique automobile à New Albany. De plus, il a suivi 100 heures avec le Dr Kevin Klingele au Nationwide Children’s Hospital, acquérant ainsi une expérience précieuse en orthopédie pédiatrique.

Wyatt Rieman, lycée Canal Winchester : « Wyatt Rieman se démarque tant dans ses activités académiques que parascolaires. Wyatt a actuellement une moyenne cumulative de 4,25 ! Wyatt a remporté une médaille d’or et d’argent au concours régional de l’Olympiade scientifique et est activement impliqué dans le comité consultatif des surintendants étudiants, l’American Rocketry Competition et la National Honor Society. Wyatt a également été nommé par ses pairs pour devenir membre de Hope Squad, où il joue un rôle clé dans l’éducation de ses pairs sur la santé mentale. Avec l’intention de se spécialiser en informatique et de poursuivre une carrière dans la programmation, Wyatt fait constamment preuve de leadership, de dévouement et d’une passion pour avoir un impact positif sur l’école et la communauté.

Molly Jones, école secondaire Lakewood : «L’école secondaire Lakewood est honorée de nommer la jeune Molly Jones comme élève de la semaine. Molly est une athlète pratiquant deux sports. Elle est coureuse universitaire dans notre équipe de cross-country et titulaire universitaire pour notre équipe de football. Elle fait également partie des 10 pour cent des meilleurs de sa classe et suit divers cours AP et CCP. Elle est également impliquée dans une chorale, un orchestre, un théâtre, un conseil étudiant, un quiz bowl, la FCCLA et le NHS. C’est une véritable lanceuse de bout en bout et nous sommes très fiers d’elle.

Sarah Seidu, école secondaire St. Francis DeSales : « La junior Sarah Seidu est membre du SFD Marching Band, représentante du conseil étudiant et dirige le Cross Country for the Stallions. Elle a commencé sa première année en force, excellant actuellement dans cinq classes AP. L’été dernier, Sarah a fréquenté l’Académie médicale de l’Université de l’Ohio, où elle a pu explorer les options de carrière dans les professions de la santé.

Cambree Peck, lycée de Londres : « Cambree Peck a participé activement au cheerleading d’automne et d’hiver, ainsi qu’à l’équipe d’encouragement de la compétition, où elle donne l’exemple et motive ses coéquipières. Elle a également été impliquée dans le volleyball à la London High School. Elle a maintenu une moyenne cumulative de 3,5 tout en suivant des cours de niveau collégial. Elle concilie ses activités scolaires et extrascolaires avec un travail à temps partiel.

Cet article a été initialement publié sur The Columbus Dispatch : Étudiant de la semaine Columbus Dispatch : lycéens exceptionnels