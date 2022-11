Votez au concours de l’animal le plus mignon du comté de McHenry en novembre – Shaw Local

Les candidatures de novembre sont arrivées. Maintenant, il est temps pour vous de voter !

Nous avons eu tellement de participations adorables au concours de l’animal le plus mignon de ce mois-ci qu’il sera difficile de choisir un gagnant ! Jusqu’au 21 novembre, vous pouvez voter pour l’animal que vous pensez être le plus mignon. L’animal qui aura le plus de votes sera nommé gagnant de novembre et sera publié dans le journal Northwest Herald. L’animal gagnant recevra également un superbe prix. Votez ci-dessous maintenant !

Pour voter, CLIQUEZ ICI.

Merci à nos sponsors! Pour en savoir plus sur eux, cliquez sur leurs noms ci-dessous.

Raymond Kia

Déménageurs universitaires