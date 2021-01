Ces questions et bien d’autres sont effectivement sur le bulletin de vote en Géorgie aujourd’hui. L’État vote au second tour des élections qui choisiront ses deux sénateurs, après qu’aucun candidat n’ait remporté 50% des voix en novembre. Les républicains doivent gagner une seule des deux courses pour garder le contrôle du Sénat; Les démocrates ont besoin des deux pour reprendre le contrôle.

Le Congrès réduira-t-il les frais médicaux pour les familles de la classe moyenne et pauvres – et augmentera-t-il les impôts des riches?

Les observateurs de la droite et de la gauche politiques conviennent que la différence entre ces deux scénarios est profonde.

«Les enjeux ne pourraient être plus élevés», Barack Obama a écrit sur Twitter hier.

Il «fera écho dans le futur», Le comité de rédaction du Wall Street Journal a écrit, citant la possibilité que les victoires démocrates entraîneraient des augmentations de l’impôt sur les sociétés et une réglementation plus stricte de Wall Street et de l’industrie de l’énergie. Si les républicains tiennent le Sénat, ils peuvent bloquer ces mouvements, protéger une partie de la déréglementation du président Trump et enquêter sur Hunter Biden, a ajouté le Journal.

Il est vrai que l’obstruction systématique – qui nécessite 60 votes pour que de nombreux projets de loi passent au Sénat, plutôt qu’une simple majorité de 51 – contraindra les démocrates même s’ils remportent les deux courses en Géorgie.

Mais l’obstruction systématique ne s’applique plus aux nominations judiciaires, y compris à la Cour suprême. Et cela ne s’applique pas à un petit nombre de projets de loi budgétaires, appelés projets de loi de «réconciliation»; un Sénat contrôlé par les démocrates adopterait très probablement de nombreuses mesures fiscales et de dépenses – sur le climat, les soins de santé et plus encore – grâce à la réconciliation.

Gagner le contrôle du Sénat permettrait également à Chuck Schumer, le chef démocrate – plutôt que Mitch McConnell, le chef républicain – de décider quels projets de loi seront votés. Ce faisant, Schumer pourrait aider Biden à construire des majorités bipartites sur quelques questions. «Le sort du programme législatif du président élu Joe Biden dépend du résultat» en Géorgie, Ella Nilsen de Vox a écrit.