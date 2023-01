Votes des présidents de la Chambre – Section locale de Shaw

Après avoir regardé les débats (c’est-à-dire le fiasco) pendant quatre jours pour élire le président de la Chambre, j’en suis venu à la conclusion que la Chambre des États-Unis et le Sénat américain font une chose vraiment, vraiment bien. Cette seule chose est que tous les membres d’un parti se lèvent et applaudissent, applaudissent et crient après presque chaque phrase prononcée par un membre de leur parti qui prononce un discours.

La même chose se produit lors du discours sur l’état de l’Union, à l’exception d’un juge occasionnel de la Cour suprême qui a déclaré “ce n’est pas vrai”. Ces procédures pourraient être faites en deux fois moins de temps sans toute cette démagogie.

Chuck Berndt

McHenry