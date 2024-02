Votes de la Chambre pour destituer Mayorkas sur les politiques frontalières : mises à jour en direct

Analyse de l’actualité

Si la Chambre met en accusation Alejandro N. Mayorkas, le secrétaire à la Sécurité intérieure, ce sera la première fois dans l’histoire américaine qu’un fonctionnaire du cabinet en exercice sera destitué. Mais M. Mayorkas n’est pas si seul que cela.

Les républicains ont également déposé des articles de mise en accusation contre son patron, le président Biden, ainsi que contre le secrétaire d’État Antony J. Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, le procureur général Merrick B. Garland et Christopher A. Wray, le directeur du FBI, tandis que les menaçant contre le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et le secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona.

En effet, les menaces de destitution sont devenues un passe-temps favori des Républicains, à l’instar de l’ancien président Donald J. Trump, qui a pressé ses alliés de se venger de ses deux destitutions pendant son mandat. Les chances que M. Mayorkas, et encore moins M. Biden, soient un jour condamnés au Sénat, en l’absence de révélation choquante, semblent être à peu près nulles, et les autres ne semblent pas courir de risque sérieux, même d’être formellement accusés par la Chambre.

Mais la destitution, autrefois considérée comme peut-être le moyen le plus sérieux de freiner la corruption et les abus de pouvoir mis au point par les fondateurs, semble désormais risquer de devenir une lettre morte constitutionnelle, une simple arme de plus dans les guerres partisanes acharnées d’aujourd’hui. Les deux acquittements de M. Trump ont clairement montré qu’un président pouvait se sentir assuré de conserver ses fonctions, quelle que soit la gravité de ses transgressions, tant que son parti restait à ses côtés, et que les efforts de mise en accusation à la recherche d’une criminalité élevée de l’ère Biden a été considérée comme une simple affaire de politique supplémentaire.

“La destitution est devenue davantage un outil politique et de relations publiques qu’un mécanisme sérieux de responsabilisation du pouvoir exécutif”, a déclaré Jack Goldsmith, professeur à la faculté de droit de Harvard et ancien haut responsable du ministère de la Justice sous le président George W. Bush. « Cela s’inscrit dans le contexte du déclin des normes au sein des institutions de Washington et de la militarisation toujours croissante des outils juridiques pour nuire aux opposants politiques. »

Lors de l’élaboration de la Constitution, les rédacteurs ont choisi d’inclure une clause de destitution pour empêcher le despotisme dont les Américains venaient de se libérer lors de la Révolution. Dans un premier temps, ils ont décidé que les présidents et autres dirigeants pourraient être mis en accusation à la majorité de la Chambre et condamnés à la majorité des deux tiers au Sénat pour « trahison ou corruption ».

George Mason a estimé que c’était trop limité et a proposé d’ajouter la « mauvaise administration » comme délit passible de destitution, c’est-à-dire l’incompétence. Mais James Madison s’y est opposé, le jugeant trop large et arguant qu’il soumettrait le président aux caprices du Sénat. Mason a reculé mais a ensuite proposé comme alternative l’expression « ou d’autres crimes et délits graves ».

C’était élégant, mais les créateurs ne l’ont pas défini avec précision. Alexander Hamilton a clairement indiqué que l’expression signifiait des infractions qui « concernent principalement les dommages causés immédiatement à la société elle-même » — en d’autres termes, aucun crime ancien ne serait imputable, mais seulement ceux qui constituent une offense contre la population ou le système.

C’était censé être rare et cela a été le cas pendant des décennies. Seulement 21 fois La Chambre a-t-elle voté pour destituer un représentant du gouvernement, et seulement huit fois le Sénat l’a-t-il condamné et démis de ses fonctions, tous étant des juges qui autrement étaient nommés à vie. Le seul autre responsable du cabinet visé par la destitution, William Belknap, secrétaire à la guerre du président Ulysses S. Grant, accusé de corruption, a démissionné en larmes quelques minutes avant que la Chambre ne prenne son cas en main en 1876, mais les législateurs ont quand même voté pour le destituer.

C’était si rare qu’aucun président n’a été destitué avant 1868, lorsque le président Andrew Johnson a failli être condamné au Sénat à une voix près. Il a fallu 130 ans pour qu’il y ait une autre destitution présidentielle, contre Bill Clinton, qui a également été acquitté, et seulement 21 ans se sont écoulés entre la deuxième destitution présidentielle et la troisième, impliquant M. Trump.

Un peu plus d’un an s’est écoulé entre le troisième et le quatrième, lorsque M. Trump a été destitué une deuxième fois. Si la Chambre met en accusation M. Biden, il y aura trois mises en accusation présidentielle en cinq ans – plus qu’au cours des 230 années précédentes de la république réunies.