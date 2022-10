Votes anticipés en Géorgie, la nation pourrait signaler un taux de participation élevé en 22

ATLANTA (AP) – Le vote anticipé fait des ravages en Géorgie dans les premiers jours du scrutin de mi-mandat, alimentant une nouvelle série de joutes partisanes sur la refonte des procédures électorales par les républicains après les victoires des démocrates en 2020 dans l’État.

Jusqu’à dimanche, environ 838 000 Géorgiens avaient voté, la plupart en personne sur des sites de vote par anticipation, les autres renvoyant des bulletins de vote par correspondance. C’est près de 60% de plus que le total des votes par anticipation à ce stade de 2018, la dernière élection de mi-mandat.

Plus de 10% des électeurs inscrits de Géorgie ont déjà voté, une part qui ne suit que le Massachusetts et le Vermont, où 22% et 16% des électeurs ont envoyé des bulletins de vote, selon une analyse de l’Associated Press des données recueillies par le professeur Michael de l’Université de Floride. McDonald. La Californie et la Floride ont chacune accepté plus d’un million de bulletins de vote par correspondance jusqu’à présent. Et les chiffres à l’échelle nationale devraient s’accélérer cette semaine alors que davantage d’États ouvrent tôt des bureaux de vote en personne ou envoient des bulletins de vote aux électeurs.

“Nous voyons un nombre très important de personnes qui votent tôt, donc à ce stade, nous devrions voir le cratère de participation avant le jour du scrutin pour que la trajectoire que nous sommes sur le point de changer”, a déclaré McDonald.

Les républicains ont saisi les chiffres de la Géorgie pour justifier leur réécriture de 2021 de la loi électorale de l’État.

Ils espèrent réélire le gouverneur Brian Kemp, qui l’a emporté de justesse sur la démocrate Stacey Abrams en 2018, et renforcer Herschel Walker par rapport à Raphael Warnock, le démocrate qui a remporté un second tour au Sénat en janvier 2021.

Le taux de participation est record, a déclaré Tate Mitchell, porte-parole de la campagne Kemp, “tandis que Stacey Abrams continue de propager le mythe de la suppression des électeurs”.

Abrams repousse cette raillerie, même si elle aussi célèbre le taux de participation élevé au début.

“Plus de personnes dans l’eau ne signifie pas qu’il y a moins de requins”, a déclaré Abrams lundi.

“Il est faux de suggérer qu’il existe une corrélation entre la participation électorale et la suppression des électeurs, car la suppression concerne les barrières”, a déclaré Abrams. « Si ces barrières ne réussissent pas complètement, le mérite n’en revient pas à ceux qui les ont érigées. Le mérite revient aux électeurs qui ont trouvé un moyen de naviguer, de submerger et de surmonter ces obstacles. »

Le pic de participation électorale précoce coïncide avec le fait qu’Abrams encourage ses partisans à voter en personne et à ne pas utiliser les bulletins de vote par correspondance. Elle a fortement promu les envois postaux lors de sa défaite contre Kemp il y a quatre ans – tout comme les démocrates ailleurs à leur avantage lors des élections pandémiques de 2020.

Cependant, la loi électorale géorgienne de 2021 a ajouté des exigences d’identification au processus de vote par correspondance et a considérablement réduit le nombre de boîtes de dépôt utilisées au cours du cycle 2020 dans les comtés urbains, qui penchent fortement vers les démocrates. La loi a également permis à quiconque de contester plus facilement l’éligibilité d’un électeur et réduit les possibilités de voter provisoirement si un électeur se présente au mauvais bureau de vote le jour du scrutin.

La campagne Abrams indique que plus de 90 000 électeurs ont vu leur éligibilité contestée, principalement par des groupes conservateurs, bien qu’une grande partie de ces contestations aient été rejetées.

Kemp a battu Abrams par environ 55 000 voix il y a quatre ans. Le président Joe Biden a remporté les votes électoraux de la Géorgie par environ 11 500 voix en 2020, et Warnock a remporté son second tour au Sénat par environ 95 000.

Compte tenu des modifications apportées à la loi électorale, les démocrates poussent les partisans à voter dès que possible lors de la première fenêtre de vote en personne, qui a commencé le 17 octobre et se poursuit jusqu’au 4 novembre, quatre jours avant le jour du scrutin. L’idée est que si les démocrates engagés votent tôt, le parti pourra se concentrer sur les autres et réduire la foule au cours de la dernière semaine de vote anticipé.

Lauren Groh-Wargo, directrice de campagne d’Abrams, a déclaré lundi que “ce grand taux de participation au cours de la première semaine a été un élément clé de notre stratégie”, et la campagne ne pense pas que le vote va baisser.

La stratégie d’Abrams, depuis le début de sa première candidature au poste de gouverneur il y a quatre ans, a été d’élargir l’électorat en amadouant des électeurs sporadiques, en particulier parmi les jeunes générations et les non-blancs de tous âges. Elle est noire, Kemp est blanche.

Groh-Wargo a déclaré que 16% des électeurs anticipés jusqu’à présent, y compris par courrier et en personne, n’ont pas voté en Géorgie en 2018, selon l’analyse de la campagne. En outre, elle a déclaré qu’environ 55 000 des premiers n’avaient pas voté en 2020, lorsque les démocrates avaient gagné.

Ces tendances, a-t-elle dit, suggèrent que la stratégie fonctionne, du moins dans les premiers jours du vote anticipé. Mais Kemp a mené dans presque tous les sondages publics, et sa campagne continue d’essayer d’aller au-delà des partisans républicains pour gagner des indépendants et certains électeurs noirs.

“Nous sommes convaincus que le bilan du succès du gouverneur Kemp et sa vision de l’avenir continueront de gagner des électeurs de tout l’État de Peach”, a déclaré Mitchell.

La campagne Abrams a vanté le taux de participation élevé des Noirs jusqu’à présent, avec environ 35,5% des votes anticipés provenant d’électeurs noirs. En 2020, lorsque Biden a gagné, c’était 33% après une semaine de vote par anticipation. En 2018, quand Abrams a perdu, c’était 31%. Groh-Wargo a également mis en évidence les hommes noirs, affirmant que l’analyse de la campagne montre qu’environ 97 000 hommes noirs ont déjà voté ; c’était environ 45 000 à ce stade pendant l’effort perdant d’Abrams. Abrams, qui serait la première femme gouverneure noire aux États-Unis, s’est plus ouvertement concentrée sur l’atteinte des hommes noirs lors de sa deuxième campagne.

L’électorat géorgien ne reflète pas encore une augmentation de la participation des femmes, même si les démocrates insistent sur le fait que la décision de la Cour suprême d’annuler la décision Roe v. Wade de 1973 selon laquelle l’avortement légalisé influencera les femmes à l’échelle nationale. Les données montrent que le vote par anticipation jusqu’à présent est de 54,5% de femmes, ce qui est à peu près la moyenne des élections générales en Géorgie. Il est à noter, cependant, que les demandeurs de vote par correspondance sont à 59% des femmes, et la plupart d’entre eux n’ont pas encore été renvoyés. L’électorat pourrait donc encore être plus féminin que d’habitude.

