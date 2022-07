Votes à Kelowna : les dossiers de candidature sont sortis

Il est maintenant temps de vous inscrire pour un siège potentiel autour de la table du conseil de Kelowna.

Les trousses de mise en candidature pour l’élection municipale générale de l’automne, ainsi que pour le district scolaire Central Okanagan, sont disponibles au bureau du greffier municipal de la ville de Kelowna.

Les électeurs admissibles éliront un maire, huit conseillers et quatre conseillers scolaires.

Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir au moins 18 ans le jour de l’élection et avoir vécu en Colombie-Britannique pendant au moins six mois avant la date de mise en candidature.

Une séance d’information pour le conseil municipal de Kelowna aura lieu le 17 août dans la salle du conseil.

« Il est important que les candidats potentiels sachent à quoi s’attendre avant, pendant et après une élection, et se familiarisent avec le processus électoral et les exigences, dans le cadre de leur processus décisionnel », a déclaré la directrice générale des élections de Kelowna, Laura Bentley.

En date du 22 juillet, trois personnes ont jeté leur chapeau dans le ring pour le conseil municipal de Kelowna, tandis qu’une seule a déclaré son intention de briguer le siège de maire.

L’élection est prévue pour le 15 octobre. Les documents de candidature doivent être remplis et soumis avant le 9 septembre.

