Voter pour Kamala Harris est l’un des derniers « grands » moments pour Detroiter, 104 ans

Le 29 octobre 1920, la température à Détroit atteignit un maximum de 60 degrés, et le Detroit Free Press rapporta que « les onze de football de Northwestern High » se préparaient à affronter Eastern High School le lendemain pour un match très attendu du samedi au Joyce. terrain de sport.

Julia Esaw n’était pas encore arrivée à Détroit pour profiter du match et du beau temps, mais la membre de longue date de la People’s Community Church est née ce jour-là, il y a plus de 100 ans.

Lorsque Julia Esaw prend la parole, comme elle l’a fait le 12 octobre au Detroit Golf Club, Esaw peut parler en connaissance de cause d’une variété de sujets, notamment son enfance à Detroit dans les années 1920 et 1930, l’alimentation saine et la joie que lui a apportée le vote quelques jours avant l’élection d’Esaw. 104e anniversaire.

Et mardi dernier, le 29 octobre, la même Julia Esaw a célébré son 104e anniversaire à Détroit.

« Si vous pouviez voir mon visage maintenant, vous verriez un grand sourire », a annoncé Esaw par téléphone à 15h27 le jour de son anniversaire, un jour qui était à juste titre encore plus chaud à Détroit que le jour de sa naissance.

Demander à l’exubérante centenaire de répondre à un deuxième appel par FaceTime pour que son beau sourire soit visible n’était pas une option. C’est parce qu’Esaw était pressée de profiter rapidement du soleil et de la chaleur de 76 degrés qui rayonnaient à ce moment-là près de son domicile de Détroit, non loin de son église bien-aimée de la communauté populaire – 8601 Woodward Ave. – avant d’être emmenée à un lieu secret pour une fête d’anniversaire en famille.

Julia Esaw dit que « Détroit a beaucoup à offrir », comme un repas surprise pour son 104e anniversaire chez Fishbone, qui comprenait de nombreux membres de la famille et des proches comme son arrière-arrière-petite-fille Janiya, n’est-ce pas.

Un 104e anniversaire est un événement rare. Mais Esaw dit que très tôt dans sa vie, elle s’est attendue à de bonnes expériences à Détroit.

« Détroit a beaucoup à offrir et je n’ai rien à redire », a déclaré la diplômée de Cass Tech en 1939, arrivée à Détroit avec sa famille lorsqu’elle avait 2 ans en provenance de Columbia, dans le Mississippi.

Au cours de l’après-midi du lundi 8 octobre, avec un souvenir vif, Esaw a évoqué certaines des premières rues de Détroit dans lesquelles elle vivait, notamment High Street, Division, Brewster, Hedge, Trowbridge et Taylor. Cependant, c’est une discussion sur une destination qu’Esaw a visitée récemment qui a fait ressortir un ton excité un peu plus de huit heures avant son anniversaire. Cette destination est le 2978 West Grand Blvd., siège du département des élections de Détroit, où Esaw a déposé son bulletin de vote par correspondance lors de l’élection présidentielle de 2024 pour la vice-présidente démocrate Kamala Harris. Et Esaw ne laisse aucun doute sur le fait que même avec toute l’histoire qu’elle a vue au cours de sa longue vie, l’opportunité de voter pour Harris – la première femme noire à diriger la liste présidentielle d’un grand parti – occupe une place particulière dans son cœur.

«Je suis heureux et ça me fait du bien!» » a déclaré Esaw, née 72 jours seulement après la ratification du 19e amendement qui garantissait légalement le droit de vote aux femmes.

Esaw a ensuite expliqué que son bonheur en cette période électorale est lié aux progrès dont elle a été témoin au cours de sa vie.

« Après le lycée, je voulais étudier pour devenir diététiste. Mais en tant que jeune femme noire, je n’avais nulle part ici où aller pour suivre une formation et ma mère ne voulait pas que je parte », a déploré Esaw, qui dit avoir encore une énorme dette de gratitude envers deux « durs à cuire ». » professeurs du programme d’économie domestique de Cass Tech qui l’ont bien préparée à la vie. « Les Noirs n’avaient pas le même genre de pouvoir que nous avons aujourd’hui. Mais si nous nous réunissons tous maintenant, nous pouvons la mettre (Harris) sur le siège supérieur.

Julia Esaw est diplômée du Cass Technical High School en 1939 et aujourd’hui, elle aime toujours afficher sa fierté CT !

Bien qu’Esaw n’ait pas pu poursuivre une carrière dans les soins de santé, son parcours en tant qu’esthéticienne a en fait commencé à proximité physique d’un important établissement de santé de Détroit.

« J’ai commencé comme esthéticienne au Streamline Beauty Shop sur Forest et c’était juste en face de l’hôpital pour femmes (maintenant l’hôpital pour femmes Hutzel) », a déclaré Esaw, qui était mariée à feu Tuskegee Airman Burkes Esaw Sr. « Parce que nous étions si proches à l’hôpital, j’avais plus de commerce (clientèle) blanc que noir. C’était la même chose pendant de nombreuses années lorsque je dirigeais ma propre boutique.

Le voyage de Julia Esaw à travers Détroit et sa vie comprend un événement spécial qui a eu lieu en 1945 lorsqu’elle a épousé feu Tuskegee Airman Burkes Esaw Sr., qui était également l’un des premiers diplômés de l’historique Miller High School de Détroit.

Dans les rôles qu’Esaw a occupés en tant qu’esthéticienne, présidente d’un club de quartier, épouse et mère de quatre enfants à qui l’on a appris à la maison à valoriser l’éducation et une alimentation saine, elle affirme que la race n’était pas un obstacle au succès. Mais le souvenir d’Esaw d’un monument vénéré de Détroit – l’ancien grand magasin JL Hudson du centre-ville – peut être un peu différent de ce qui est enregistré dans de nombreux livres d’histoire. Esaw a expliqué qu’il fut un temps où l’expérience de magasinage des clients noirs chez JL Hudson, qui est devenu le plus grand magasin du monde à son apogée, était en grande partie reléguée au sous-sol en raison d’une version nordique de Jim Crow.

Plus: 2 Detroiters inspirés par la victoire de Joe Louis il y a 85 ans sont des champions à part entière

Les premiers souvenirs d’Esaw concernant Hudson ont été partagés sans la moindre amertume dans sa voix et avec un petit rire car, comme Esaw l’a ensuite expliqué, elle n’a jamais accepté une vision «sous-sol» de la vie en raison de sa foi. Et en raison de sa foi, Esaw dit que le fait qu’une femme noire (Harris est également d’origine asiatique du Sud-Est du côté de sa mère) ait une chance très légitime de devenir la première femme présidente du pays n’est pas vraiment une grande surprise pour elle.

« On m’a toujours appris que nous (les Noirs) étions aussi des enfants de Dieu », a déclaré Esaw, qui a noté qu’elle commençait chaque matin avec un bol de fruits crus assortis qu’elle se prépare elle-même. « Dieu nous a créés et nous sommes aussi quelqu’un. Et nous pouvons faire tout ce que n’importe qui peut faire, y compris être président.

Et d’une manière tout aussi succincte, Esaw a exposé ce qu’elle attend de Harris en tant que présidente.

« Je veux la voir tendre la main et toucher tout le monde, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu », a déclaré Esaw. « Et puis j’aimerais nous voir tous travailler ensemble en équipe. »

À côté d’Esaw, alors qu’elle parlait depuis chez elle des après-midi consécutifs à partir du 28 octobre, se trouvait sa fille unique et compagne constante, Berneta Esaw, 72 ans, professeur de mathématiques à la retraite des écoles publiques de Détroit. Berneta Esaw était avec sa mère lorsqu’elle a déposé son bulletin de vote, et elle était également aux côtés de sa mère le 12 octobre au Detroit Golf Club lorsque la promotion de Cass Tech de Berneta Esaw en 1969 a tenu sa 55e réunion, que Julia Esaw a utilisée comme occasion de célébrer le 85e anniversaire de sa propre remise des diplômes à Cass.

Berneta Esaw dit qu’elle espère que d’autres personnes vivantes se présenteront et auront obtenu leur diplôme de Cass Tech vers 1939 pour permettre à sa mère de profiter pleinement d’une expérience de retrouvailles. Mais en attendant, Berneta Esaw est plus qu’heureuse de partager les leçons pour vivre une vie longue et épanouissante – qu’elle a reçues avec amour directement de sa mère.

« Mère ne semble pas avoir près de 90 ans – la plupart des gens commencent à 70 ans lorsqu’elle leur demande quel âge ils pensent qu’elle a. Mais elle a travaillé dur pour ressembler à ça », a déclaré Berneta Esaw, qui s’est habituée et accepte les gens qui veulent serrer et toucher sa mère lorsqu’ils prennent conscience de l’âge de Julia Esaw. « En vivant avec maman, tu savais que tu allais manger des fruits le matin et de la salade au déjeuner et au dîner, car maman sait que lorsque tu manges des fruits et des légumes frais et crus, le corps fonctionne mieux.

« Maman est une bénédiction, et je me sens béni d’être né de deux parents extrêmement compétents et intelligents, et ils ont volontiers transmis leurs connaissances à mes frères et sœurs, à moi-même et à d’autres membres de notre communauté. »

C’est une scène qui se déroule à Détroit depuis des décennies, lorsque Berneta Esaw, à droite, accompagne sa mère, Julia Esaw, 104 ans, à des événements communautaires, notamment une réunion de Cass Tech le 12 octobre au Detroit Golf Club.

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : Julia Esaw, résidente de Détroit, 104 ans, a voté pour Kamala Harris