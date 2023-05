Voter pour Erdogan « un péché » – rival électoral

Kemal Kilicdaroglu a appelé les musulmans turcs à refuser de voter au président sortant

Le candidat présidentiel turc Kemal Kilicdaroglu l’a déclaré « un péché » voter pour le président Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que « musulmans sincères » ne commettrait pas un tel acte. Erdogan, un conservateur social, devrait vaincre Kilicdaroglu lors d’un second tour des élections dimanche.

« Ne péchez pas en votant pour Erdogan » Kilicdaroglu a exhorté les fidèles lors d’une apparition samedi sur la filiale turque de Fox News. « Un musulman sincère ne commettrait pas un si grand péché », il ajouta.

L’invocation de la religion par Kilicdaroglu est hors de propos pour le politicien laïc. Son parti CHP a soutenu l’interdiction du port du foulard dans les institutions publiques jusqu’à l’année dernière, et Kilicdaroglu lui-même suit une secte minoritaire de l’islam chiite – l’alévisme – plutôt que l’islam sunnite traditionnel que suivent environ 90 % de la population de Türkiye.

Erdogan, en revanche, est un islamiste et a gagné le soutien des conservateurs religieux lorsqu’il a abrogé les interdictions de port du foulard dans les universités et les agences gouvernementales à partir de 2013. À l’approche des élections de ce mois-ci, Erdogan s’est présenté comme un défenseur des valeurs islamiques traditionnelles contre le plus libéral Kilicdaroglu, qu’il a décrit comme « une personne LGBT » lors d’un rassemblement il y a trois semaines.

Une cinquantaine d’érudits musulmans ont approuvé la campagne de réélection d’Erdogan, écrivant dans un communiqué que sa politique « ont amélioré les libertés individuelles, éliminé les limitations du hijab, facilité la construction de mosquées et encouragé la mémorisation du Coran ».

Erdogan a battu Kilicdaroglu au premier tour de l’élection présidentielle turque le 14 mai, remportant 49,5% des voix contre 44,9% pour Kilicdaroglu. Cependant, aucun candidat n’obtenant plus de 50%, un deuxième tour de scrutin aura lieu dimanche après l’élimination du troisième candidat Sinan Ogan, qui a obtenu un peu plus de 5% au premier tour.

Ogan a depuis soutenu Erdogan, et le titulaire devrait gagner entre deux et quatre points, selon de récents sondages d’opinion.