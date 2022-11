VoteCast : l’inflation et la démocratie ont démoralisé les électeurs américains

WASHINGTON (AP) – Les électeurs sont devenus profondément découragés par l’état de l’Amérique et son avenir, montre AP VoteCast, avec une inflation élevée et des inquiétudes concernant la fragilité de la démocratie influençant fortement leurs décisions lors des élections de mi-mandat de mardi.

Les deux principaux facteurs reflètent un pays en détresse à un moment où le contrôle du Congrès – et un choix entre des visions très contrastées de l’Amérique – sont en jeu.

Le portrait détaillé de l’électorat américain est basé sur les résultats préliminaires de VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 90 000 électeurs à l’échelle nationale menée pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago.

La moitié des électeurs affirment que l’inflation a largement contribué à leur vote, car l’épicerie, l’essence, le logement, la nourriture et d’autres coûts ont grimpé en flèche au cours de l’année écoulée et ont donné aux républicains un moyen de critiquer le président Joe Biden.

Un peu moins – 44% – disent que l’avenir de la démocratie était leur principale préoccupation. Pendant la campagne électorale, Biden a mis en garde contre la menace pour la démocratie posée par les républicains. De nombreux dirigeants du GOP continuent de jeter le doute sur le système électoral américain, affirmant à tort que l’élection présidentielle de 2020, que Donald Trump a perdue, a été truquée.

Depuis les élections de 2018, les électeurs sont de plus en plus démoralisés à mesure que les divisions politiques du pays se durcissent. Environ les trois quarts disent que le pays se dirige dans la mauvaise direction. Ce chiffre est plus élevé qu’il ne l’était dans les enquêtes VoteCast auprès des électeurs en 2018 et 2020.

Les républicains comptent sur le mécontentement des électeurs face à l’inflation, à la criminalité et à l’immigration pour les aider à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès.

Avec de profonds doutes sur la santé de l’économie en raison de l’inflation approchant les sommets de 40 ans, ils ont cherché à encadrer l’élection comme un référendum sur Biden, affirmant que des prix élevés découlaient de son aide pandémique de 1,9 billion de dollars et de sa résistance à fournir plus de baux pour forage pétrolier sur le territoire domanial.

Biden et ses collègues démocrates ont fait valoir que la classe moyenne américaine est sur le point de connaître une renaissance en raison de ses investissements dans les infrastructures, la production de puces informatiques et les projets d’énergie propre. Le président a déclaré que l’inflation annuelle de 8,2 % est une conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, qui a provoqué une flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Mais l’inflation a clairement porté un coup au bien-être de nombreux Américains. Un tiers des électeurs décrivent leurs familles comme étant à la traîne financièrement. C’est presque le double du pourcentage de l’électorat qui disait la même chose il y a deux ans. Un pourcentage similaire déclare ne pas être sûr de pouvoir faire face à ses dépenses.

Environ la moitié des électeurs citent l’épicerie et les autres coûts alimentaires comme considération importante, bien plus que les dépenses d’essence, de logement et de soins de santé.

Alors que l’inflation a façonné les messages républicains à l’approche des élections de mi-mandat, les électeurs sont divisés sur le fait de rejeter la faute sur Biden. Environ la moitié disent que ses politiques ont fait grimper les prix, tandis que presque autant disent que l’inflation est due à des forces indépendantes de la volonté du président.

Les démocrates ont également tenté d’exploiter l’indignation de leur base après que la Cour suprême a annulé les protections contre l’avortement dans Roe v. Wade, la décision de 1973 consacrant le droit à l’avortement. Dans l’ensemble, 7 électeurs sur 10 disent que la décision a été un facteur important dans leurs décisions à mi-mandat.

VoteCast montre également que le renversement était largement impopulaire. Environ 6 sur 10 se disent en colère ou insatisfaits, tandis qu’environ 4 sur 10 en sont satisfaits. Et environ 6 sur 10 se disent favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays.

La criminalité était également un facteur important pour la plupart des électeurs, et la moitié d’entre eux disent que l’administration Biden a rendu les États-Unis moins à l’abri de la criminalité.

Malgré les inquiétudes concernant la démocratie, environ 4 électeurs sur 10 se disent “très” confiants que les votes aux élections de mi-mandat seront comptés avec précision, une amélioration par rapport au pourcentage de l’électorat de 2020 qui l’avait dit.

De nombreux électeurs se sont présentés aux élections avec des opinions bien arrêtées. Environ la moitié disent qu’ils savaient depuis le début comment ils voteraient, tandis qu’un tiers a décidé au cours de la campagne, et environ 1 sur 10 dit avoir fait son choix au cours des derniers jours.

___

AP VoteCast est une enquête auprès de l’électorat américain menée par NORC à l’Université de Chicago pour Fox News et l’Associated Press. L’enquête auprès de 90 490 électeurs a été menée pendant neuf jours et s’est terminée à la clôture des bureaux de vote. Les entretiens ont été menés en anglais et en espagnol. L’enquête combine un échantillon aléatoire d’électeurs inscrits tirés des fichiers d’électeurs de l’État ; les électeurs inscrits auto-identifiés utilisant le panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine ; et les électeurs inscrits auto-identifiés sélectionnés à partir de panels en ligne non probabilistes. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs est estimée à plus ou moins 0,5 point de pourcentage. Trouvez plus de détails sur la méthodologie d’AP VoteCast sur https://ap.org/votecast.

Josh Boak et Hannah Fingerhut, Associated Press