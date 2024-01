Vote Trump et taux de mortalité du COVID

Voici un premier aperçu de l’épidémie mortelle de COVID que Trump a accélérée sous son administration. Comment a-t-il fait ? Les États-Unis, qui financent le plus les soins de santé, ont le 14e taux de mortalité dû au COVID le plus élevé sur 193 pays. coronavirus.jhu.edu/…! Ici, je montre à quel point le traitement du COVID par Trump a entraîné un taux de mortalité beaucoup plus élevé parmi les électeurs de Trump, alias les républicains, que parmi les électeurs de Biden. Les points sur le graphique ci-dessus montrent les taux de mortalité dus au COVID dans les États en 2021, en pourcentage de leur vote pour Trump en 2020. Les seules données ultérieures que je peux trouver incluent tous les décès dus au COVID et je m’intéresse à l’effet de la vaccination. Dans quelques mois, les données de 2022 devraient être publiées et lorsque ce sera le cas, je publierai une mise à jour. J’ai exclu cinq États, quatre États votants pour Trump, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska et le Wyoming, car leur faible taux de mortalité dû au COVID est dû à leurs populations très rurales, qui sont suffisamment éloignées les unes des autres pour qu’elles soient des infecteurs inefficaces du COVID. Et leurs votes sont si solidement républicains que même le taux de mortalité élevé du COVID ne changera pas qui remportera leur État aux prochaines élections. Maintenant, le Nouveau-Mexique est le point haut juste à droite de la ligne verticale marquant un vote de 37 pour cent pour Trump, très au-dessus de la ligne car il présente un taux de mortalité unique pour un État votant démocrate. Je ne sais pas ce qui fait que cet État votant démocrate a un taux de mortalité qui ressemble beaucoup à celui des États votants républicains, mais c’est trop aberrant pour être inclus dans l’analyse.

En examinant les différences entre les États, le Vermont avait le taux de mortalité dû au COVID le plus bas en 2021, soit 40,40 décès pour 100 000 habitants, si l’ensemble des États-Unis avait connu le taux du Vermont cette année-là, 282 808 de nos 416 893 décès dus au COVID en 2021, soit 67,8 %, ce qui est très proche. à deux sur trois, cela ne serait pas arrivé. Si les États-Unis dans leur ensemble avaient égalé le Vermont, ils auraient été environ 80èmes sur cette liste de pays.

je suis allé à ourworldindata.org/… et j’ai obtenu des données de l’État sur le taux de vaccination contre le COVID et je les ai fusionnées avec les taux de mortalité dus au COVID en 2021. J’ai ensuite lié statistiquement le taux de vaccination au taux de mortalité dû au COVID et j’ai trouvé une relation négative assez forte, r= -0,70, entre le taux de vaccination et le taux de mortalité dû au COVID. La raison pour laquelle cette relation n’est pas plus forte est que d’autres facteurs affectent les taux d’infection au COVID. Tous les États ont une importante population non immunisée qui a des taux d’exposition différents à d’autres personnes infectées.

En raison de la nature de la relation, la variation du taux de mortalité due au COVID pour chaque pourcentage de la population entièrement vaccinée était de -2,83 décès pour 100 000 habitants. L’utilisation des statistiques pour prédire les taux de mortalité dans un état hypothétique avec 0 % de vaccination produit un taux de mortalité dû au COVID en 2021 de 313,25 pour 100 000 et faire de même pour l’état hypothétique avec 100 % de vaccinés a produit un taux de mortalité dû au COVID estimé à 30,06 pour 100 000. Maintenant que les États votants démocrates ont des niveaux de pourcentage de républicains assez élevés, cette différence estimée d’environ dix pour un parti dans les taux de mortalité doit produire des différences de vote qui ne s’appliquent qu’au pourcentage de l’État votant pour chaque parti. Je devrai attendre les données des prochaines élections pour pouvoir calculer une estimation solide du nombre de voix que les républicains n’obtiendront pas en raison de leur taux de mortalité élevé dû au COVID.