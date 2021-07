Vote sur les infrastructures : le Sénat avance un projet de loi bipartite

Le Sénat a voté mercredi pour faire avancer un plan d’infrastructure bipartite, une étape critique vers l’adoption par les démocrates de leur vaste programme économique.

Les sénateurs ont voté 67-32 pour faire avancer le projet de loi; 17 républicains et les 50 démocrates ont voté oui.

Le vote ouvre le processus de débat et de modification de la proposition, qui investirait 550 milliards de dollars dans les transports, le haut débit et les services publics. Alors que les sénateurs qui ont soutenu la motion de procédure pourraient s’opposer à un paquet final, le vote de mercredi est de bon augure pour ses chances de passage.

L’accord a été conclu plus tôt dans la journée après que les négociateurs démocrates et républicains ont résolu les différends concernant le financement du transit et du haut débit, entre autres problèmes. Le plan a été supprimé des 579 milliards de dollars de nouveaux sénateurs dépensiers et la Maison Blanche a accepté le mois dernier – une somme que de nombreux démocrates considéraient comme dérisoire.