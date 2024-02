Vote sur le cessez-le-feu à Gaza : le débat à la Chambre des Communes sombre dans le chaos

21 février 2024

Sir Lindsay Hoyle a suscité la fureur du SNP et des conservateurs lorsqu’il a rompu avec la convention pour permettre le vote d’une motion travailliste en faveur d’un « cessez-le-feu humanitaire immédiat ».

Mais le SNP a déclaré qu’ils avaient été “traités avec un mépris total et total”.

Cela signifie qu’il n’y a pas eu de vote sur la motion du SNP, qui appelait à un « cessez-le-feu immédiat », et qui était initialement censée être au centre du débat.

Dans des scènes extraordinaires, des députés du SNP et certains conservateurs ont quitté la salle en raison de la gestion du vote par le Président.

Suite à des appels lui demandant de revenir expliquer sa décision, Sir Lindsay a déclaré aux Communes qu’il avait choisi d’autoriser un vote sur la motion travailliste afin que les députés puissent exprimer leur point de vue sur “le plus large éventail de propositions”.

Au milieu des cris de démission, il a déclaré : “Je pensais faire la bonne chose et la meilleure chose, et je le regrette, et je m’excuse pour la façon dont cela s’est terminé.