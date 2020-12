Aujourd’hui, l’Argentine, foyer à prédominance catholique romaine du pape François, pourrait devenir le plus grand pays d’Amérique latine à légaliser l’avortement électif. La procédure n’est autorisée que dans les cas de viol ou d’inceste ou pour sauver la vie de la mère – et même dans ce cas, les femmes ont parfois du mal à trouver des médecins qui l’exécuteront.

La législation introduite par le président Alberto Fernández qui légaliserait l’avortement pendant les 14 premières semaines de grossesse rouvre un débat amer qui a divisé le pays il y a deux ans. Il devrait passer la Chambre des représentants de l’Argentine cette semaine; il fait face à un vote plus dur au Sénat, qu’il pourrait reprendre ce mois-ci.

Fernández, qui a fait campagne l’année dernière pour des promesses de rendre l’avortement « légal, sûr et gratuit », l’a décrit comme une question de santé publique et un choix.

«Le débat ne dit ni oui ni non à l’avortement», dit-il dit le mois dernier . « Le dilemme que nous devons surmonter est de savoir si les avortements sont pratiqués clandestinement ou dans le système de santé argentin. »

Mais la législation a suscité une forte opposition, y compris de la part du fils le plus célèbre du pays.

L’avortement électif est illégal dans la plupart des pays d’Amérique latine, l’une des régions les plus restrictives du monde pour cette pratique. Les efforts accrus pour accroître les droits à l’avortement ces dernières années ont produit des résultats mitigés. La procédure est légale à Cuba, en Uruguay, en Guyane et dans certaines régions du Mexique. Le Chili a annulé une interdiction absolue en 2017. En 2018, une tentative de décriminalisation au Brésil a échoué. La plus haute cour de Colombie a refusé de légaliser la procédure en mars, mais les juges ont également déçu les opposants à l’avortement lorsqu’ils n’ont pas imposé une interdiction générale.