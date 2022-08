Vote sur l’avortement au Kansas : pourquoi recompter avec une si grande marge ?

TOPEKA, Kan. (AP) – Le Kansas a commencé mardi un recomptage manuel partiel du vote décisif de ce mois-ci à l’échelle de l’État en faveur du droit à l’avortement, une décision forcée par deux militants républicains même si la marge était si grande que le recomptage ne changera pas le résultat.

Neuf des 105 comtés de l’État procèdent au recomptage à la demande de Melissa Leavitt, de Colby, dans l’extrême nord-ouest du Kansas, qui a fait pression pour des lois électorales plus strictes. Un militant anti-avortement de longue date, Mark Gietzen, de Wichita, couvre la plupart des coûts.

Une participation électorale plus importante que prévu le 2 août a rejeté une mesure de vote qui aurait supprimé les protections du droit à l’avortement de la Constitution du Kansas et donné à l’Assemblée législative le droit de restreindre davantage l’avortement ou de l’interdire. Il a échoué de 18 points de pourcentage, soit 165 000 votes dans tout l’État.

Il a attiré une large attention car il s’agissait du premier référendum d’État sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin.

POURQUOI FAIRE UN RECOMPTE SI CELA NE CHANGE PAS LE RÉSULTAT ?

Gietzen et Leavitt ont tous deux suggéré qu’il pourrait y avoir eu des problèmes sans citer d’exemples ou de preuves réels. Gietzen a reconnu dans une interview qu’il serait surpris si le recomptage du Kansas modifiait les résultats, mais qu’il voulait que “le système soit réparé”. Il a souligné des choses potentielles qui auraient pu mal tourner, telles que des logiciels malveillants, des listes électorales inexactes et des violations de la loi électorale, même s’il n’y a aucune preuve que cela se soit produit.

Les recomptages sont de plus en plus des outils pour encourager les partisans d’un candidat ou faire croire qu’une élection a été volée plutôt que perdue. Une vague de candidats qui ont fait écho au mensonge de l’ancien président Donald Trump selon lequel les élections de 2020 ont été truquées ont appelé à un recomptage après avoir perdu leurs propres primaires républicaines.

Au Nevada, l’avocat Joey Gilbert a collecté des fonds pour payer un recomptage de 190 000 $ qui le montrait toujours en train de perdre la nomination du GOP au poste de gouverneur par 26 000 voix. Dans le Colorado, la greffière du comté Tina Peters a collecté 256 000 dollars pour payer un recomptage qui a montré qu’elle avait obtenu 13 voix au total dans sa candidature à la nomination du parti au poste de secrétaire d’État, mais qu’elle avait tout de même perdu par plus de 88 000 voix. Les deux candidats ont continué à affirmer qu’ils avaient effectivement remporté les élections, même si les recomptages ont montré qu’ils étaient loin d’être proches.

Le refus des candidats ou des campagnes de croire qu’ils pourraient un jour être vaincus lors d’une élection est une évolution dangereuse pour la démocratie américaine, a déclaré Tammy Patrick, une ancienne responsable électorale de l’Arizona qui est maintenant conseillère principale du Democracy Fund.

“Ce que nous voyons maintenant, c’est que les gens ne croient tout simplement pas qu’ils ont perdu parce qu’ils sont constamment nourris de ces mensonges sur la légitimité du processus”, a déclaré Patrick. L’appel aux recomptages “maintient leur base engagée, égrenée et faisant des dons”, a-t-elle ajouté.

Deb Otis du groupe à but non lucratif Fair Vote a rédigé un rapport qui a révélé qu’environ deux recomptages ont eu lieu par an lors d’élections à l’échelle de l’État entre 2000 et 2019, et que dans trois seulement, les résultats ont changé après que les recomptages ont découvert des défauts minuscules mais significatifs dans le décompte initial.

“Les électeurs commenceront à perdre de vue quand ces revendications sont légitimes et quand un État devrait payer pour un recomptage”, a déclaré Otis.

La loi du Kansas exige un recomptage si ceux qui le demandent prouvent qu’ils peuvent couvrir les frais des comtés. Les comtés ne paient que si le résultat change.

QUEL EST LE PROCESSUS ?

La loi du Kansas stipule que les comtés disposent de cinq jours après une demande pour effectuer un recomptage. L’horloge du recomptage de la mesure d’avortement a commencé lundi, lorsque le bureau du secrétaire d’État du Kansas a conclu que Gietzen et Leavitt pourraient couvrir les coûts.

Les neuf comtés devraient terminer d’ici samedi. Quatre ont commencé à recompter mardi, et l’un d’entre eux, le comté de Lyon, prévoyait de terminer d’ici la fin de la journée. Les cinq autres prévoyaient de commencer mercredi.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

Leavitt et Gietzen ont fourni des cartes de crédit pour payer le coût de près de 120 000 $, selon le bureau du secrétaire d’État. Leavitt a une page de collecte de fonds en ligne qui avait recueilli plus de 47 000 $ mardi après-midi. Gietzen a également déclaré qu’il recevait des dons d’un réseau construit sur trois décennies dans le mouvement anti-avortement, mais il a refusé d’être plus précis.

Les deux voulaient initialement que le vote soit recompté dans les 105 comtés du Kansas, mais ils n’ont pas pu collecter les 229 000 $ requis. Gietzen a déclaré que les neuf comtés avaient été choisis en partie en fonction de leur population et de leur coût.

Les votes sont recomptés dans le comté de Douglas, qui abrite le campus principal de l’Université du Kansas; le comté de Johnson, dans la banlieue de Kansas City ; le comté de Sedgwick, qui abrite Wichita, le comté de Shawnee, qui abrite Topeka ; et les comtés de Crawford, Harvey, Jefferson, Lyon et Thomas. Les opposants à l’avortement ont perdu tous ces comtés sauf Thomas.

QUI EST DERRIÈRE CELA ?

Gietzen a été actif dans le mouvement anti-avortement et manifeste fréquemment devant une clinique proposant des avortements à Wichita. Il dirige son propre groupe, la Kansas Coalition for Life, qui est distincte de la plus grande et plus influente Kansans for Life qui exerce un pouvoir important au Statehouse. Il a poussé la législation à interdire la plupart des avortements vers la sixième semaine de grossesse. La loi du Kansas ne le fait pas avant la 22e semaine.

Il dirige également l’Assemblée républicaine du Kansas, qui avait une certaine influence parmi les militants conservateurs du GOP il y a plus de dix ans avant de solidifier leur emprise sur l’organisation du parti de l’État. Il est retraité de l’avionneur Boeing.

Il s’est présenté à plusieurs reprises et sans succès à l’Assemblée législative, et il a été un militant contre les villes ajoutant du fluorure à leur eau potable, ce que Wichita a rejeté en 2012.

“Il est si loin, d’accord, il vient de l’autre côté”, a déclaré l’ancien représentant de l’État républicain John Whitmer, animateur d’un talk-show à la radio de Wichita. “Il n’y a tout simplement pas beaucoup de marge de manœuvre avec Mark.”

Leavitt possède un magasin de loisirs et d’artisanat à Colby. Elle a demandé comment le comté de Thomas gère ses élections. Elle a fait partie d’un groupe consultatif sur les élections locales.

POURQUOI LE RÉSULTAT NE VA-T-IL PAS CHANGER ?

Les électeurs des neuf comtés ont déposé environ 59% des plus de 922 000 bulletins de vote sur la question du scrutin du 2 août. Ils ont rejeté la mesure des opposants à l’avortement de 31 points de pourcentage, ce qui est nettement supérieur au total de l’État.

Les recomptages n’inversent presque jamais le résultat des élections, même dans les courses les plus proches. Depuis le recomptage en Floride pour la course présidentielle de 2000, plus de 30 élections à l’échelle de l’État à travers les États-Unis ont fait l’objet de recomptages. Les trois qui ont été annulés ont été décidés par des centaines de voix – pas des milliers.

La plus grande avance effacée par un recomptage à l’échelle de l’État était de 261 voix lors de l’élection du gouverneur de l’État de Washington en 2004. Il n’y a aucun précédent dans l’histoire des États-Unis d’un recomptage renversant le résultat d’une élection décidée par plus de 165 000 voix.

Même certains opposants farouches à l’avortement considèrent le recomptage comme une perte de temps et d’argent. Whitmer a déclaré que l’argent pourrait être bien mieux dépensé dans les efforts du GOP pour renverser la gouverneure démocrate Laura Kelly ou dans des sièges législatifs compétitifs.

___

Hollingsworth a rapporté de Kansas City, Missouri, et Riccardi, de Denver. Margaret Stafford à Kansas City, Missouri et Stephen Ohlemacher à Washington, DC ont également contribué.

___

Suivez John Hanna sur Twitter : https://twitter.com/apjdhanna

John Hanna, Heather Hollingsworth et Nick Riccardi, Associated Press